Из тюрьмы вышел Дмитрий Куприян, причастный к катастрофе МН17

Из украинской тюрьмы вышел бывший "начальник службы тыла" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дмитрий Куприян, он отбыл весь срок наказания за похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ракетной установки "Бук". Именно из этой установки был сбит пассажирский лайнер, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек – все находившиеся на борту пассажиры и экипаж.



Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осуждён киевским судом к 5 годам лишения свободы. К осуждённому был применён "закон Савченко", согласно которому один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

В конце июня этого года СБУ задержала в Донецкой области бывшего начальника ПВО "Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Малайзийских авиалиний. 19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в убийстве четверым подозреваемым в причастности к уничтожению пассажирского самолёта в Донбассе.

Речь идет о гражданах России Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове, а также гражданине Украины Леониде Харченко. Их объявили в международный розыск и выдали ордер на арест.



Согласно версии следствия, Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК "Бук" из Донецка в поселок Снежное, откуда была выпущена ракета, уничтожившая малайзийский лайнер. Судебный процесс по этому делу начнется в марте 2020 года.