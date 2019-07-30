"Тайга горит, пожар лютует": соцсети о природной катастрофе в Сибири

Одной из главных политических тем Рунета остаются выборы в Мосгордуму и приуроченные к ним акции протеста.

Однако им уже почти не уступает такая важная и болезненная тема как лесные пожары в Сибири. О них в сети пишут много и очень эмоционально.

Оксана Васякина:

говорила сейчас с сестрой, она живет и работает в Усть-Илимске. дышать там нечем совершенно, все сидят в закрытых квартирах с увлажнителями воздуха и терпят. я не нашла информации по погибшим (а в пожары городские люди часто гибнут не от огня, а от сердца, вспомните пожары в Центральной России 2011 года. но умирающие от сердца на счет пожара и совесть властей не пойдут)

Сергей Лазарев:

Ко мне в директ поступают тысячами сообщения от местных жителей с просьбой привлечь внимание к проблеме, тк по их мнению пожарами на занимаются должным образом и не тушат!! Друзья, что же происходит за ужас?? Почему это еще не названо национальной трагедией, ведь по последним данным горит 3 млн гектаров леса!! Гибнут животные, птицы, строения... страдают от смога люди!! почему это еще не главная новость по всем каналам страны??? Почему????? Почему не введен режим ЧС в регионе??? Спасите Сибирь!!

Александра Кукулина:

Населённые пункты на запад от горящих лесов поглотил густой дым. Люди дышат токсичными продуктами горения. Наверное, вы знаете, что, когда пожарные входят в горящий дом, на них надеты специальные маски, чтобы они не задохнулись от угарного газа. По этой же причине во время пожара в помещении рекомендуется дышать через мокрую тряпку. Но это делают, когда горят только здания, из которых можно выбраться и начать дышать свежим воздухом, а сейчас пламенем охвачены гигантские лесные массивы, а смог от этих пожаров распространяется на тысячи километров. Людей до сих пор не начали эвакуировать, из-за этого они сильно пострадают. Угарный газ воздействует, во-первых, на органы дыхания, во-вторых, на сердечно-сосудистую систему, в-третьих, на метаболизм, а в-четвёртых, на иммунитет. Пострадавшие также могут страдать от таких проблем, как амнезия, головные боли и потеря памяти. Многие последствия могут проявляться не сразу, а через несколько недель. Это бомба замедленного действия.<...>

Из-за дыма в радиусе 3000 км вокруг очага пропали многие насекомые, которые являются важной частью экосистемы тайги. Насекомые - пища для многих животных. Хищные насекомые регулируют численность потребляемых ими животных: если хищные насекомые исчезают, то численность этих животных не контролируется. Насекомые потребляют и перерабатывают растительные и животные остатки: если насекомые пропадают, то эти остатки перерабатываются хуже, что приводит к разнообразным нарушениям экологического равновесия. Насекомые-опылители играют очень важную роль в размножении растений, без них многие растения просто не смогут размножаться. Если насекомые исчезают, то нормальное функционирование и восстановление экосистемы становится невозможным.

А вот так, например, выглядит свадьба, которую недавно сыграли в Хакасии.

В этой сложной ситуации власти сами - простите за каламбур - подливают масло в огонь. Путин предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Греции, а губернатор Красноярского края Александр Усс выступил ещё ярче:

Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно

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Пётр Шкуматов:

Вот знаете, что меня поражает. Пока Москва покупает 900 километров позолоченных мраморно-гранитных бордюров и занимается всяким похорошательством, Сибирь горит к чертям, а на тушение пожаров у страны денег нет. То есть на ежегодную смену бордюров есть деньги, на плитку есть, на дорожные камеры есть, а на то, чтобы Сибирь потушить - денег нет. Помимо того, что денег нет, еще и специалистов там нет (все уехали в Москву) и техники нет (сами придумайте объяснение).

Горит уже 3 (ТРИ) миллиона гектар леса, чтобы вы могли сравнить - это почти столько же площади, сколько есть в Москве и Московской области вместе взятых. Представьте себе масштаб бедствия! Представьте, что полыхает всё к хренам от Серпухова до Клина! Представили? А теперь представьте, что оно полыхает, а никто ничего не делает! Тушат только там, где это "экономически обосновано". Но самая жесть в другом: пока весь лес в Сибири сгорает, в Москве всё идет своим чередом, бордюры бордюрятся, парады парадятся, фестивали бургеров фестивалятся, велодорожки строятся, электробусы за миллион долларов заботливо заботятся об экологии планеты, спасая её от выброса пары лишних килограммов вреднейшего СО2.

Ааааааааааааа!!!!!!!!

При этом сами МЧС в Сибири уже открыто говорят, что хлеб без соли доедают и единственный (?) пожарный самолет за 500 км с водой послать они не могут, денег на керосин нет и не предвидится.

Это какой-то мрак, ребята.

Ольга Размахова:

Вместо того, чтобы избивать своих граждан_ок можно было бы, например, подумать о том, что страна горит.

Виктория Ивлева:

В общем, расклад по стране такой:

В Иркутской области ожидается вторая волна паводка. Производится массовая эвакуация населения. Масштабное наводнение ждут и в Амурской области, прогнозы синоптиков неутешительны. Более двух тысяч человек эвакуированы там из зоны бедствия, в восьми районах подтоплено 646 жилых домов...

Лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области охватили более 2,6 млн га, большая часть из них находится в удаленной зоне. Дым от пожаров дошел до Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, до Алтая и Хакасии, солнце там зачастую закрыто дымкой. (Данные федеральной службы "Авиалесоохрана")

В это же самое время тысячи здоровых мужиков гоняются по всей Москве за людьми, которые хотят честных выборов, - не денег, не славы, не поблажек, не постов - всего-навсего честных выборов; другие тысячи мужиков этих людей содержат в изоляторах, третьи тысячи мужиков следят за этими людьми в судах и перевозят их с места на место. Мужикам в этом яростном гоне, слежке и перевозке помогают сотни судей московских судов, которые, без сомнения, осудят практически всех 1388 задержанных.

Иван Засурский:

А что с Сибирью?

Она сгорела

Наталья Зимянина:

Губернатор Красноярского края заявил, что пожары - "это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно".

Видимо, что-то я сильно недопонимаю в этой жизни.

Вадим Дабужский:

ТАЙГА ГОРИТ. ПОЖАР ЛЮТУЕТ ЛЮТУЕТ,

А ГУБЕРНАТОР В УСС НЕ ДУЕТ!

Михаил Полицеймако:

Губернатор Красноярского края назвал тушение лесных пожаров бессмысленным...Горение 3 млн гектаров леса...Я требую психическую и неврологическую экспертизу губернатора. Но в первую очередь -требую помощи людям и животным ,которые задыхаются от гари.Это катастрофа !!! SOS!!!

Николай Травкин:

Вот возьмём губернатора Красноярского края Александра Усса. Человек неглупый, истинный патриот, делу партии и Кремля предан.

Студенты его спрашивают, а чего лесные пожары то не тушите? А он такой и отвечает, нецелесообразно, мол. И разъяснил недогоняющим: сумма затрат на тушение превышает сумму ущерба от сгоревшего леса.

Что кроме леса страдают ещё и люди, задыхаются от дыма в своих городах и поселениях, г-н Усс в учёт не берёт. Люди для власти бесценны! Ну, за исключением выборов, когда они становятся электоратом и им, бестиям, чего то подкидывать приходится. Тогда затраты можно посчитать. А при лесных пожарах как посчитаешь? Никак!

И, вообще, пора бы людям и самим начать о себе заботиться. Потянуло дымком, в горле запершило, ну и не выходи на улицу то. Включи систему очистки воздуха и кондиционеры, да и пережди в кабинете пока ветер направление не изменит. На крайний случай можно и в резиденции переждать пока дым не развеется.

До чего непонятливый народ - россияне! И чтобы они без таких губернаторов делали? Пропали бы совсем.

Геннадий Смирнов:

А надо всю оставшуюся тайгу продать жадным китайским коммунистическим капиталистам - они все и потушат. Правда, могут еще и губернатора Красноярского края Александра "Азачемтушить" Усса расстрелять, они ведь злые, эти китайцы, но это было бы слишком хорошо, а мы же реалисты.

Катерина Гордеева:

В десяти регионах Сибири и на Дальнем Востоке горят леса и тайга. Площадь горения около трех миллионов гектаров. Дым доходит туда, где еще не горит. Люди задыхаются, животные бегут, но не успевают убежать и гибнут. Жители горящих регионов требуют ввести режим чрезвычайной ситуации. И тут выходит такой губернатор Красноярского края Усс и говорит, что все эти пожары «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно».

Но дым от сибирских и дальневосточных пожаров уже на Урале, в Поволжье, а даже Казахстане. Но сами эти пожары уже создали мощный антициклон, который приведет к паводкам и наводнениям в других местах, не дав дождям пролиться над бушующим огнем и его потушить. И да, пожары распространяются, двигаются. То, что пока реально, физически не угрожает уничтожить большие населенные пункты, вполне может быть, завтра - заполыхает прямо у дверей. Почему даже про пожары надо делать вид, что их нет?

Екатерина Рождественская:

Я понимаю, что я далеко и мне от сибирского пожара не особо жарко и дышать пока есть чем! Но как можно ничего не предпринимать и заявлять, что на тушение пожаров нет средств? Это же не фраза, вырванная из контекста, а позиция! Нет денег на природу, на экологию и людей! Сначала потопы, когда смывает всю твою жизнь и нажитое добро, И никто не может достойно помочь ( 100 тысяч от государства для начала жизни с нуля - ничтожны!), теперь вселенский огонь, где задыхаются люди, гибнут животные и горят леса. <...>

Давайте сравним с площадь этих пожаров с площадью некоторых стран:

Словения - 20 273 кв км

Израиль - 20 770

Македония - 25 613

Гаити - 27 750

Армения - 29 743

У нас, что, - слишком большая страна, чтобы жалеть ее всю целиком, беречь природу и людей, которые на ней живут? Как такое вообще возможно в цивилизованном мире? Давайте откажемся от ненавистных сезонных бордюров и выделим эти высвободившиеся миллиарды на тушение пожаров в Сибири!

Интересно, а губернатор этот там сейчас, где задыхаются люди или на Мальдивах, площадь которых всего 298 кв км, в десять раз меньше, чем площадь пожаров?

Арина Розвадовская:

Странная фраза по тушению пожара в Сибири от рассейской власти:- Тушить невыгодно...

Выгодно чтобы сгорело?

Т.е горят деревья, которые не принадлежат одной России, если разобраться, - это часть экосистемы всей планеты, её лёгкие... Не одному человеку принадлежат, чтобы он так относился, но карлики считают иначе.

Масштаб катастрофический!

И что означает эта странная фраза "невыгодно тушить"? Кому невыгодно!?

А что делать с экологией в целом?

Там гибнут животные, ко всему прочему.

Гринпису нечего сказать?

Снова мир утерся?

Сталингулаг:



Кажется, что в 2019 году в России уже невозможно чему-то удивиться, но, как известно, живя в нашей стране зарекаться нельзя. Просто впадаешь в ступор от решения не тушить охватившие Сибирь катастрофические лесные пожары только потому, что это экономически не выгодно. <...>

Помогать миллиардами Сирии и Венесуэле - выгодно. Прощать гигантские долги другим государствам - выгодно. Платить <большие деньги> топ-менеджерам государственных корпораций - выгодно. А спасать уникальные леса - невыгодно. Сделать так, чтобы люди перестали задыхаться от смога - невыгодно. Заботиться о животном мире тайги - невыгодно. Зато выгодно построить новую резиденцию патриарха, дать денег на реструктуризацию долга соседней страны и просто супервыгодно бросить на произвол стихии несколько регионов. <Чёрт> с ними, у нас их полно, страна большая, пускай горят, не жалко ничего и никого. Это уже какой-то запредельный цинизм, граничащий с геноцидом населения

Иван Курилла:

Вот эта фраза, про то, что тушить лесные пожары не будут, потому что затраты на тушение выше, чем экономический ущерб от огня, - она очень важна (не в конкретно-политическом смысле, гораздо шире).

Два или три последних поколения положили экономику в фундамент политического планирования (оттеснив историю, - да, тут у меня есть, конечно, bias). Экономическим языком переписали не только работу рынков или отношения людей на предприятии, но и вписали в нее культуру, образование, науку, природу - и саму политику, - все это теперь принято описывать языком экономистов. Не случайно и министр науки и высшего образования России - экономист (но это именно частный случай).

Так вот, цитируемая сегодня фраза, - квинтэссенция "экономического подхода", и одновременно эпитафия ему. И спор тут не о том, учел ли автор потери от утраты здоровья населением территорий вблизи лесных пожаров; - речь о том, можно ли посчитать, например, стоит ли в пожаре спасать произведения культуры? (легко ведь: рыночная стоимость полотен сравнивается с затратами на пожаротушение). Было несколько лет назад посчитано, сколько стоит вся пресная вода в мире, или вообще все леса (и вроде бы, в мире уже есть такие деньги), - значит ли это, что можно их купить и уничтожить (загрязнить и пр.)? Или часть их (чтобы поднять цену на оставшееся)?

В общем, тут на одной чаше весов - измеримая цена пожаротушения, а на другой - нечто неизмеримое (обычными инструментами), - и это верно и для лесов, и для образования, и для культуры.

Марина Ахмедова:



Честно говоря, я не понимаю формулировки – «Не тушим пожар, если потенциальный ущерб меньше, чем расходы на борьбу с ним». При этом, как сообщают региональные СМИ, горит уже 927 га леса. Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Якутия. Огонь идет к Татарстану.



А на что еще делать расходы, если не на то, чтобы спасать лес – легкие планеты, и не на то, чтобы спасать легкие в том числе людей – населения России – которое дышит горючими веществами.

Тина Канделаки:



Обложившись словесными заглушками вроде слов «где-то» и «возможно», губернатор пытался донести мысль об участии лесных пожаров в экосистеме и самоочистке леса. Перевожу с чиновничьего на человеческий — доля правды в его словах есть, пал леса действительно используется как средство профилактики пожаров. Но никто не подсказал господину Уссу, что контекст в виде удушающего смога не способствует умиротворяющим рассуждениям об экологии и не прибавляет руководителю региона очков в глазах жителей.

Светлана Ермакова:

Когда 9 лет назад все горело здесь, все новости рассказывали о дыме в Москве. Тогда я работала в посольстве, и через нашу службу французы хотели прислать несколько пожарных самолётов. Приехала делегация из Парижа в МЧС. На встрече мчсники кивали и соглашались с тем, как важна сейчас любая помощь, пообещали согласовать решение в кратчайшие сроки. Никаких денег французы за это не хотели. Просто помощь.

Шли недели. Леса горели. Люди задыхались. Французских пожарных в Россию так и не пустили. Они звонили нам каждый день, ждали в готовности, а потом загорелось в Португалии, и самолёты направили туда.

Наверное, тогда было политически невыгодно принять их помощь. Наверное, это была бы капля в море. Но может, благодаря им кто-то смог бы выжить.

А ещё, если кто-то помнит, был такой лесной кодекс. Его урезали и превратили в пшик. Был целый институт лесничества, егеря на кордонах, мониторинг и санитарные рубки. Все это убили те, кому было экономически выгодно рубить леса, в том числе вдоль рек.

Даже в подмосковных лесах сейчас не пройти от наваленных мертвых елей. Их некому убирать. Их точит короед. Потому что просто нет рук, чтобы ухаживать за лесом. Их отменили вместе с лесным кодексом. Экономически невыгодно...

Сибирь горит, и ничего нельзя сделать. Только ненавидеть тихо.

Борис Кагарлицкий:

Пока выгорает сибирская тайга, федеральные власти жалуются на местные, а те на нехватку денег и технических средств. Но никто не вспоминает, что в середине 2000-х Россия приняла самый либеральный в Европе Лесной кодекс, который фактически уничтожал систему текущего государственного контроля над отраслью, отдавая всё развитие лесов на волю рынка. Соответствующие структуры и службы уничтожались. Они же "лишние" и сковывающие "свободу предпринимательства"! А правительственные чиновники Лесным кодексом гордились как своим большим достижением и предъявляли иностранцам как доказательство того, что страна "идет по либеральному пути".

Мы тогда вместе с экологами проводили семинары, встречались даже с депутатами Госдумы, предсказывая, что подобные законы обернутся масштабными катастрофами и чудовищными лесными пожарами. Оказались, к сожалению, безукоризненно правы. Первая катастрофа наступила летом 2010 года в европейской части России (кстати, обратите внимание, что в экономически менее либеральной Белоруссии ничего не горело). Тогда никто никаких выводов не сделал, законы и экономическую политику в сфере лесного хозяйства на 180 градусов не развернули.

Теперь дождались ещё более страшной беды в Сибири. Пишут про катастрофу планетарного масштаба. Но уверен, что и на сей раз на уровне законодательства и экономической полтитики ничего менять не будут.

Олег Козырев:

Мы должны изменить страну таким образом, чтобы политически нецелесообразно было даже заикаться о том, что Сибирь тушить экономически нецелесообразно

Аббас Галлямов:

По-настоящему поставить тему в политическую повестку может только Кремль и несистемная оппозиция. Вот, например, о том, как китайцы вырубают сибирские леса, слышали вроде бы все, однако, проблема как была с точки зрения политики периферийной, так ею и осталась. Почему? Потому что власти о ней по понятным причинам молчат, а у оппозиции до неё не дошли руки.

И это, между прочим, зря, потому что данная тема обладает довольно серьёзным потенциалом. Наш народ любит внешнего врага и оппозиция эту схватку Кремлю традиционно проигрывает. Кремль у нас всегда патриот, а вот оппозиционеры - «агенты Госдепа». Не то с Китаем. Тут все наоборот. Оппозиция может привести сотни цитат из Путина и членов его политбюро, рассуждающих о «развороте на Восток». Одни совместные учения наших армий, которые ещё Иванов возглавлял, чего стоят. А в ответ на все это китайцы нашу тайгу уничтожают. Здесь, как минимум, недальновидностью и отсутствием стратегического мышления со стороны отечественных вождей попахивает...

Надо понимать, что представление о Китае как коварном и опасном враге кроется в дальних уголках сознания наших людей ещё с советских времён. И актуализировать его вполне возможно, особенно сейчас, когда устав от навязчивой антизападной пропаганды, наши люди все лучше относятся к Америке и Европе. В стране силён запрос на обновление и образ врага в этом обновлении нуждается не меньше, чем все остальное.

Я уже писал как-то, что помимо удержания своего ядра противникам режима надо искать выходы на новые аудитории. Делать это лучше всего, поднимая новые темы. Вырубаемые сибирские леса, вызванные этим пожары и наводнения - это как раз то, что надо. Во-первых, в связи с иркутским потопом и нынешними лесными пожарами эти проблемы пока выглядят актуальнее, чем обычно; во-вторых, - они представляются достаточно масштабными и драматичными; в-третьих - как я уже написал, борьба за родную природу против внешнего агрессора - это очень «патриотично».

Заниматься этим сейчас - когда в центре повестки оказались московские предвыборные злоупотребления - конечно, не надо. А вот ближе к осени - когда Путин полетит в Иркутск проверять, как там с последствиями наводнений справились, - будет в самый раз. Кремль сам проблему в повестку поставит, вот тогда и надо будет действовать.

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Константин Долгов:



Заметил, что о лесных пожарах в Сибири громче всех кричат те, кто до этого вопил о китайцах, которые всё там якобы вырубили.

Кат Катов:

По поводу панических заклинаний на предмет масштабных лесных пожаров в Сибири.

У меня только один вопрос к озабоченной либеральной общественности: вы точно знаете, что тысячу лет назад в природе не существовало гроз, вызывавших лесные пожары? То что никакого государства вместе с пыней, лесниками и самолетами Бе-200 не было, вы, надеюсь, в курсе. А теперь представьте, что тайга уже была и что она каждым летом горела. И никто ее не тушил. Вот тайга горит - и никакие губернаторы с кремлем за это не несут ни малейшей ответственности. Беспредел, вообще.

И как-то в таких нечеловеческих условиях тайга не выгорела, Сибирь не превратилась в пустыню Гоби, конь Блед не пришел. Не Англия, чай.

Алексей Широпаев:

Сибирский дым шагает на Москву.

Как лес Бирнамский, он идёт в атаку.

О, дотянись. Пусть нашу синеву

Закроет полог ужаса и мрака.

О, отомсти. За свой убитый край.

Навстречу мгле я распахну объятья.

Гряди, Сибирь. Скорей сюда шагай

Потусторонней, смрадной дымной ратью.