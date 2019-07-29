Росстат: бедных в России – почти 21 миллион человек

Число бедных в России в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с тем же периодом годичной давности на 500 тысяч человек и достигло почти 21 миллиона. Эти данные опубликовал Росстат.

Речь идёт о гражданах России, ежемесячный доход которых меньше прожиточного минимума – сейчас он составляет 10 тысяч 753 рубля.

Рост бедных в Росстате объясняют "опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен".

В частности, величина прожиточного минимума, по сообщению Росстата, увеличилась на 7,2%, а индекс потребительских цен – на 5,2%".

Также в ведомстве указывают на новую методологию подсчёта реальных доходов населения, которая была внедрена в апреле 2019 года.

Отдельно в Росстате подчёркивают, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в первом квартале и минимальный в последнем, когда некоторым работникам выплачивают премии по итогам года.