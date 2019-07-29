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Иран и Россия планируют учения своих флотов в Ормузском проливе

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" на ремонте (архивный снимок)

Военные флоты Ирана и России планируют провести в ближайшее время совместные военно-морские учения, сообщил иранскому агентству ИРНА командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади. По его словам, учения будут проходить в Индийском океане, и иранская сторона надеется, что учения состоятся до конца текущего года.

Адмирал уточнил, что совместные военно-морские учения могут пройти в северной части Индийского океана и в регионе Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы.

Контр-адмирал Ханзади находится в России с трехдневным визитом по приглашению своего российского коллеги. В воскресенье он присутствовал на торжествах по случаю празднования Дня военно-морского флота России.

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