Иран и Россия планируют учения своих флотов в Ормузском проливе

Военные флоты Ирана и России планируют провести в ближайшее время совместные военно-морские учения, сообщил иранскому агентству ИРНА командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади. По его словам, учения будут проходить в Индийском океане, и иранская сторона надеется, что учения состоятся до конца текущего года.

Адмирал уточнил, что совместные военно-морские учения могут пройти в северной части Индийского океана и в регионе Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы.

Контр-адмирал Ханзади находится в России с трехдневным визитом по приглашению своего российского коллеги. В воскресенье он присутствовал на торжествах по случаю празднования Дня военно-морского флота России.