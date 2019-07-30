Из-за лесных пожаров режим ЧС введён в трёх регионах Сибири

Из-за лесных пожаров власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае и Иркутской области, частично он действует в Бурятии, сообщила 29 июля пресс-службе МЧС России.

В регионах введён режим "Чрезвычайная ситуация в лесах". В сообщении отмечается, что больше всего пожаров зарегистрировано в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Пресс-служба полномочного представителя президента России по Сибирскому федеральному округу сообщает, что площадь лесных пожаров в регионах Сибири на 29 июля превысила 1,6 миллиона гектаров.

Российское отделение "Гринпис" предлагает жителям подписать петицию с требованием к властям принять срочные меры для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Организация называет ситуацию с пожарами "настоящей экологической катастрофой". Под созданной ранее петицией с требованием ввести из-за пожаров во всей Сибири режим ЧС подписалось более 600 тысяч человек.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему власти не тушат лесные пожары в Сибири. "Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно", – заявил чиновник, выступая 29 июля на молодёжном форуме "Бирюса-2019". Он сравнил нынешнюю тяжёлую ситуацию с тридцатиградусными морозами зимой, когда – цитата – "никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее".