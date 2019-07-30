После субботней акции в Москве суды арестовали 40 человек

За первый день судов над задержанными на несогласованной акции в центре Москвы вынесено сорок постановлений об аресте. Самый большой срок получил задержанный в прямом эфире ведущий "Навальный Live" Владимир Милов, ему назначили тридцать суток.

На пятнадцать суток арестовали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и ещё трёх человек. Остальные получили от трёх до тринадцати суток ареста, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Среди арестованных - незарегистрированные кандидаты Илья Яшин и Константин Янкаускас. Они получили 10 и 7 суток соответственно.

По данным на утро вторника, московские суды оштрафовали 79 человек на общую сумму более миллиона рублей. Как минимум в трёх случаях суды назначали крупный штраф в 150 тысяч рублей. Такую сумму, в частности, взыскали с участницы Pussy Riot Марии Алёхиной.

В Мосгорсуде заявляют, что после субботней акции в суды российской столицы поступило более двухсот протоколов об административных правонарушениях.

Одному из задержанных предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, Евгений Коваленко кинул в ОМОНовца мусорную урну. Он признал вину и арестован до 27 сентября.