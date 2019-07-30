В Краснодарском крае – обыски в "Эковахте" и у активистов

В Краснодарском крае полиция пришла с обысками в отделение "Экологической вахты по Северному Кавказу", а также к двум местным активистам Леониду и Марине Запрудиным.

Во время обысков полицейские сообщили, что на активиста Александра Савельева, который также является журналистом издания "Юг. МБХ медиа", заведено уголовное дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Обыск также прошёл у родителей Савельева в Усть-Лабинске, сообщила в Фейсбуке активистка Арина Лисовец.

Ранее Леонида Запрудина и Александра Савельева вызывали в прокуратуру из-за новости про движение "Открытая Россия". В ней шла речь о письмах с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство школ в Краснодаре.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, следственные действия также проходят дома у координатора "Эковахты" Андрея Рудомахи. Эколог рассказал, что к нему применили насилие. По данным телеграм-канала "Протокол Савельева", Рудомаха задержан.