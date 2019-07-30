Дел о нападении на полицию и ОМОН 27 июля стало три

Возбуждены ещё два уголовных дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов во время несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщают источники агентства ТАСС и телеграм-канал Baza, который накануне назвал подробности первого такого уголовного дела.

По данным "Базы", потерпевшими признаны трое бойцов Росгвардии. Двоим распылили в лицо газовый баллончик, в третьего бросили обломок гранитного бордюра. Источник ТАСС заявил, что дела возбуждены в отношении неустановленных лиц.

Накануне был арестован первый обвиняемый в нападении на ОМОНовца на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По версии следствия, Евгений Коваленко кинул в омоновца мусорную урну. Он признал вину.

На акции 27 июля полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, десятки протестующих пожаловались на применение силы.

Сегодня заместитель главы Генпрокуратуры России призвал ведомство "жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций" перед единым днём голосования.