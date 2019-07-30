Суд оставил правозащитнику Азимжану Аскарову пожизненное заключение

Суд в Киргизии оставил без изменений приговор о пожизненном заключении правозащитнику Азимжану Аскарову. Наказание активисту было вынесено в 2010 году.

Его дело было пересмотрено в связи с декриминализацией уголовного законодательства республики. Адвокаты Аскарова просили суд освободить его, указывая также на преклонный возраст подзащитного – ему сейчас 70 лет.​

Представитель гособвинения заявил, что дела осуждённых на пожизненное заключение не подлежат пересмотру.

Азимжан Аскаров был задержан 16 июня 2010 года в селе Базар-Коргон во время межэтнических столкновений между узбеками и киргизами. Узбекский активист был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти республики пересмотреть дело правозащитника. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток и содержанием Азимжана Аскарова в тяжелых условиях. В 2017 году Чуйский областной суд изменение приговора отклонил.