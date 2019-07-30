МГИК вернул регистрацию Митрохина, отменив отказ комиссии в 43 округе

Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщил "Интерфакс".

Такое решение было единогласно принято на заседании МГИК во вторник, сообщил корреспондент "Интерфакса". Это первое подобное решение по жалобе на отказ в регистрации кандидата окружной комиссией.

После решения МГИК окружная комиссия теперь обязана повторно рассмотреть вопрос о регистрации Митрохина кандидатом в депутаты.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил на заседании, что рабочая группа МГИК после проверки дополнительно засчитала в пользу Митрохина 203 подписи избирателей. Этого стало достаточно для регистрации его кандидатом.

Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы. Решение принято единогласно.

Кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин ранее сообщил, что, независимо от того, зарегистрируют ли его кандидатом в депутаты Мосгордумы, он будет настаивать на регистрации всех оппозиционных кандидатов.

Как сообщает РИА Новости, ранее рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть решение об отказе в регистрации Митрохина.

"Независимо от того, зарегистрируют меня или нет, я буду продолжать борьбу за регистрацию всех кандидатов", - сказал Митрохин РИА Новости.

Ранее Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Среди кандидатов, чьи жалобы не удовлетворили, - оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.