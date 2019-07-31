"Компромисса не будет": Рунет вновь о выборах в Мосгордуму

"Цитаты Свободы" снова, и это совершенно неизбежно, возвращаются к выборам в Мосгордуму.

Власть однозначно выбрала силовой сценарий - почти все лидеры протестов получили административные аресты до 30 суток.

Геннадий Гудков:

Власти избили, задержали, бросили в кутузку почти 1500 граждан, не совершивших НИ ОДНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. Эти люди хотели лишь одного: чтобы выборы в Москве были честными и в них бы участвовали их кандидаты. Всего лишь! Но режим нагло и грубо растоптал чаяния граждан, унизил миллионы москвичей и россиян, которых достал этот прогнивший коррумпированный режим, оккупировавший страну. Сейчас он нагло и цинично продолжает творит расправу над сотнями людей, в том числе кандидатами в депутаты, которые честно получили письменную поддержку более 100 тысяч москвичей. Я никого никуда не имею права призывать, пока мой сын - Дмитрий Гудков- находится в плену, в заложниках у потерявшего человеческий облик режима. Но все должны понимать: если на Ваших глазах бьют женщин, детей, расправляются с Вашими лидерами, молчать и бездействовать нельзя. Если Москва не встанет и не выйдет на улицы (пусть даже на «разрешенный» митинг), страна будет обречена на долгое прозябание под властью ХУНТЫ, и многие из нас вновь станут ее жертвами.

Кирилл Рогов:

Разумеется, все эти приговоры незаконны. Полицейские и судьи от балды пишут показания и назначают за них наказания, не имеющие ничего общего с судом и правом. Эти деньги можно вернуть (и с лихвой), подавая жалобы в ЕСПЧ. Правда, выплачены эти возвраты будут все равно из наших налогов, а не из зарплаты Сечина, например. Впрочем, и зарплата Сечина, к сожалению, это деньги недополученные казной за продажу нефти. Так что нас обобрали трижды.

Сергей Митрохин:

Власть переходит черту дозволенного

То, что творится в последние дни в Москве, выходит за рамки привычного противостояния власти и оппозиции.

Похоже, что все попытки оправдать свое верховенство над Россией у действующего политического режима уже исчерпаны. Теперь ставка делается уже исключительно на насилие.

Силовая операция по подавлению общественного протеста в Москве 27 июля сопровождалась немотивированным насилием со стороны сотрудников полиции и Росгвардии, нагнанных в столицу в неимоверных количествах из российских регионов.

Такие действия как избиение людей дубинками, в том числе по голове, нанесение кровавых ран, свидетельствуют о нежелании и /или неспособности силовиков соблюдать какие-то хотя бы минимальные нормы этики и цивилизованности.

В этом контексте следует рассматривать и ситуацию с покушением на оппозиционного политика Алексея Навального, совершенное в месте отбывания административного наказания, вся ответственность за безопасность в котором лежит на властях.

Бесконечная травля политических оппонентов, организация обысков и арестов, избиение протестующих, и вот теперь уже - покушение на здоровье и , возможно, жизнь - на наших глазах вычеркивает путинский режим из числа субъектов цивилизованной политики.

Леонид Волков:

Практическая сторона дела заключается в том, что на носу — заседания ЦИК по обжалованию отказов Мосгоризбиркома. Допустим, кандидаты как-то исхитрятся подать жалобы через доверенных лиц. Но у них есть право, установленное законом, лично присутствовать при рассмотрении жалобы. И что, Яшина под конвоем и в наручниках — как сегодня — повезут в ЦИК? И поставят так пред светлы очи Эллы Александровны? Вот это будет мощный кадр про избирательную систему России!

Или это право кандидатов, как и все остальные, будет демонстративно нарушено? Это тоже будет что-то новое, в таких формальных штуках система раньше была подчернкуто легалистской. Надеюсь, кандидаты громко качнут тему личного присутствия на заседании ЦИК (а мы им поможем), посмотрим как будут жулики выкручиваться.

Короче говоря, с этими арестами как-то опять очень неумно у них получилось. Удивительная способность у Кремля создавать проблемы на ровном месте все эти месяцы.

И если они этими арестами кандидатов думают сбить численность следующих митингов — ну это прямо даже не наивность, а дебилизм.

Леонид Рагозин:

Мой долголетний пессимизм по поводу России и бывшего советского пространства всегда был связан с отсутствием здесь ролевых моделей - людей, которыми можно восхищаться, на которых нужно равняться и у которых можно учиться. Ощущением удручающей посредственности всего окружающего. И революции в Украине и Грузии в этом плане никак не помогли, конечно. Но лица московского протеста - Соболь, Яшин, Милов, Волков и Навальный, конечно - это ролевые модели с большой буквы. Могу быть тысячу раз несогласным с какими-то из их политических позиций, но это люди титанической работоспособности, таланта и смелости. Целое поколение мощных, ультрасовременных политиков. Спросите, произвела ли что-то Россия в 21 веке? Так вот да, произвела. Есть чем гордиться.

Кирилл Мартынов:

Профессиональный политик в современной России - это человек, который не боится сесть в тюрьму, защищая своих избирателей. Именно политики зовут людей на так называемые несогласованные акции, и потом получают административные аресты.

Как-то незаметно мы привыкли к ситуации, когда лидеры оппозиции проводят месяца за решеткой, хотя формально не подвергаются уголовному преследованию. Вчерашняя странная аллергия Навального, Владимир Милов в одиночной камере без света, и жена Гудкова, которая прорывается в полицию убедиться, что ее муж в порядке, - это наша повседневность.

Лица, которые решили, что неконкурентные выборы для "команды мэра" - это отличная идея, сейчас обтекают после того, как спровоцировали людей идти защищать свои интересы на улицу, а очень скоро начнут всем нам мстить. Скорее всего, административными арестами все не закончится, и давайте будем к этому готовы.

Несменяемая власть идет на этот раз в одеждах политического террора, без украшений в виде "идеологии" и никому не интересной больше пропаганды.

Сейчас всем мастерам культуры придется определиться, с кем они, и готовы ли они поддерживать тупую репрессивную машину, собранную против людей из страхов силовиков, безропотных росгвардейцев и покорных судов.

Перелом чувствуется в городских разговорах, администраторы в кафе строгим голосом спрашивают: вы были в субботу? Люди, заставшие то время в сознательном возрасте, вспоминают август 1991 года, и до сих пор то, что они тогда вышли, определяет их идентичность. Эта параллель уже прочерчена.

Кстати, об "аллергии" Навального. Его спешная госпитализация из спецприёмника со странными симптомами многих напугала.

Анастасия Васильева:

Только что мы с Ярославом Ашихминым были у Алексея Навального в больнице им. В.В. Виноградова.

Ашихмин Ярослав - терапевт, кардиолог, специалист по дифференциальной диагностике, кандидат медицинских наук.

Оба мы являемся его лечащими врачами, давно его наблюдаем, понимаем и знаем весь anamnesis vitae et morbi (анамнез жизни и болезни (лат.).

Мы пришли к нему как врачи - с документами, инструментами для осмотра (замечу, что в больнице нет офтальмологического отделения). Мы хотели помочь коллегам быстрее и качественнее оказать Алексею медицинскую помощь. Разумеется, наш опыт был бы определенно полезен при установлении диагноза и назначении лечения.

Но. У его палаты - целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами, вы посторонние люди, он под арестом.

Дальше - настоящий цирк. Дежурный врач испуганно отдал полномочия дежурному администратору - дежурный администратор позвонил главному врачу больницы. Главный врач (Ольга Шарапова - заметьте! депутат МГД от Единой России) сказала по телефону - что консультации посторонних врачей запрещены. И даже то, что у Алексея явно офтальмологическая патология, и при токсических кератоконъюнктивитах помощь должна быть оказана немедленно - а офтальмологического отделения и дежурного офтальмолога нет - ее не волнует нисколько.

Но нам удалось все-таки через дверь (честное слово - настоящий абсурд!) осмотреть нашего пациента, собрать жалобы и анамнез.

Что же с ним случилось? Каков предположительный диагноз?

Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук.

Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).

Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад - могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас - это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того - он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал.

Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти. Развивающийся кератоконъюнктивит никто не лечит, офтальмологом пациент не осмотрен.

В итоге: у меня лично складывается определенная клиническая картина происходящего:

1. Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица".

2. Далее - госпитализация в больницу, которой заведует главный врач-единоросс, контролирующая каждый шаг и лечение Навального.

3. Нас, лечащих врачей и знающих досконально все о здоровье Алексея - абсурдно не пускают ни к коллегам, ни к пациенту.

Зачем?

Видимо, чтобы никто не узнал и не догадался о причине "заболевания" Алексея Навального.

Алексей Навальный:

На прогулке мои сокамерники замечают, что у меня красная шея. Это обед субботы. Все митингуют, я слышу обрывочные новости по радио и завидую.

Через час чувствую, что горят лоб и кожа вокруг глаз. Дискомфорт, но легкий, не такой, чтобы обращаться к врачу, — пройдет. Зеркала в камере нет, только кусок зеркальной пленки над раковиной. В него ничего не видно. Сокамерники говорят, что лоб покраснел.

Ночью просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются.

Было у вас в детстве такое, что залезли на крышу, хватали руками стекловату, а потом, когда дотронешься до лица или другой части тела, еще долго и противно колется?

Вот я чувствовал как будто мне стекловатой натерли голову. Заснуть не смог, ворочался.

Честно говоря, вспоминая Кара-Мурзу и Верзилова, пришла в голову мысль: может, тоже отравили? Поэтому старался лежать и анализировать, не становится ли труднее дышать, чтобы сразу потребовать скорую в таком случае.

Утром встал, и увидевший меня сокамерник, вытаращив глаза, сказал: тебе срочно надо к врачу.

Пришедшая фельдшер посмотрела на меня таким же взглядом и сразу вызвала скорую. Глянув в зеркало, я понял, почему такая реакция. Посмотрите на мое фото после того, как мне в лицо прыснули зеленкой:

И представьте, что я опух в пять раз сильнее. Глаза-щелочки, веки размером с мяч для пинг-понга и так далее.

В палате гкб 64, когда отек начал спадать(!)

Врачи скорой сразу сказали, что надо вести в больницу. И еще в спецприемнике мне вкололи внутримышечно супрастин и преднизалон. Потом еще преднизалон внутривенно. В больнице поставили еще капельницу с ним.

От таких ударных доз отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца.

Сейчас на такого, который пил неделю. В больнице, с одной стороны, начали лечить, и врачи пошли косяками, с другой — началась странная фигня. Полиция у двери палаты. Моих знакомых врачей не пускают. Адвоката не пускают. Моим врачам и адвокату диагноз не говорят, ссылаясь на врачебную тайну, зато выходит развернутый комментарий Интерфаксу, где выдают диагноз, который мне не говорили.

Ну то есть ведут себя так, как будто надо что-то скрыть на всякий случай. Зачем? Не понимаю. Что в итоге сказали врачи? В истории медицины зафиксированы случаи, когда у человека внезапно возникает аллергия. Жил ты из года в год, мыл руки этим мылом и вдруг — хренакс! — опух от него за ночь.<...>

Что я думаю по этому поводу? Или даже сформулируем прямо: считаю ли я, что меня могли отравить?

Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника?

То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня.<...>

Ну и дальше возникает еще один очевидный вопрос. Ну они что, совсем идиоты, чтобы травить тебя в месте, где подозрения указывают только на них?

Хороший вопрос, и его надо поставить в ряд следующих вопросов:

- они что, настолько тупые, чтобы травить Кара-Мурзу?

- они что, настолько тупые, чтобы травить Кара-Мурзу второй раз?

- они что, настолько тупые, чтобы травить Верзилова?

- они что, настолько тупые, что операцию по отравлению Скрипаля планируют и реализовывают такие олухи, над которыми будет смеяться весь мир?

- они что, настолько тупые, что руководители московского УФСБ приказывают знакомым ментам подкинуть наркотики известному журналисту?

- они что, настолько тупые, чтобы не пустить на выборы всех независимых кандидатов, включая самых умеренных?

- они что, настолько тупые, что запретят протестную акцию и задержат на ней 1400 человек?

Пока я могу с уверенностью утверждать одно: у власти в России находятся реально довольно тупые и глупые чуваки.

Это вам кажется, что в их действиях нужно искать тайный смысл и рациональное зерно. А на самом деле они просто тупые, злобные и помешанные на деньгах.

Всеволод Махов:

Сдаётся мне, что Навальный стал жертвой старой вертухайской шуточки - дождаться, пока арестант выйдет из камеры на прогулку или в душ, снять наволочку с его подушки, набрызгать подушку "Черёмухой" и снова надеть наволочку. Сразу незаметно, но, если проспать на такой подушке ночь, симптомы будут именно такими...

P.S. "Черемухой" по традиции в России называются слезоточивые газы, поскольку первое такое спецсредство, хлорацетофенон, в конце восьмидесятых называлось именно так. Сейчас вроде как уже газы другие, но привычки вертухаев остались теми же.

Фёдор Крашенинников:



Вангую, сейчас кремлевские <дерьмоеды> начнут крутить тезис, что сидя в их путинском СИЗО по приговору их путинского суда Навальный специально сам себя отравил на глазах сокамерников - чтоб нагадить Путину. И вообще, он специально для этого и в трусах в тот день выбежал - потому что план по дискредитации св.Путина. Вот увидите, так и будут писать.





Ну и вот, пожалуйста!

Сергей Марков:

Хроники российского майдана. Вот как Навальный рассказывает о своём как бы отравлении. Он уверен что тупые российские власти его пытались отравить. Вы верите? А вот в мире на фоне обвинения российских властей в отравлении Скрипалей поверят очень многие

Олег Лурье:



Началось. Пришли методички. "Агента лешу" (Навального) отравили кровавая "Единая Россия"и лично Путин, который, конечно же, "боится Навального". Вам не смешно?

Мюсли Лаврова:



Из аллергии Алексея Навального придумали целое отравление. О том, что с ним всё нормально подтвердил сам главрач больницы. Естественно на пустом месте началась настоящая истерика о кровавой гэбухе. Уже доходит до полного маразма - любая болячка на оппозиционере означает, то что в этом обязательно виновата власть.

Армен Гаспарян:



Волков жаловался на схожие симптомы аллергии, с которыми сейчас столкнулся Навальный



Ну понятно, наш психотропный ГУЛАГ держко испытывает на знаменах сопротивления новое парализующее волю оружие. Какой-нибудь «Чекистин дихлорид» :)

Мышь в овощном:



Самое безопасное место для любого российского борца с режимом - это застенки.



Относитесь к этому как к аксиоме, не нуждающейся в доказательствах, а к ставящим этот тезис под сомнение - как к не самым умным людям или как к провокаторам.



Да, кормят в клетке хуже, чем на европейских курортах, но вероятность столкнуться там с какой-то бякой-какой сведена к возможному минимуму коллегиальной ответственностью кучи начальников, которые будут сдувать с борцуна пылинки, лишь бы с ним все было ОК.



Не знаем, что конкретно случилось с Навальным.



Иногда люди болеют, иногда - косят под болезнь, иногда их травят враги, порой - друзья.



Но в том, что его аллергия не была сознательно спровоцирована условным "товарищем майором", мы уверены на 100+%.



Нет Режыму никаких причин своими руками делать из вороватого клоуна-неудачника мертвого героя-символа сопротивления, нет от слова "совсем".

Других комментаторов как раз ужасает то, что в эти подозрения легко поверить.

Алексей Левкин:

Встретил приятеля-запутинца. И он сразу начал меня всяко корить. Говорит : "вот что вы все сразу крик подняли что Навального отравили. А у него просто аллергия". Отвечаю что это пока абсолютно не точно что НЕ отравили и это просто аллергия. А потом секундочку подумал и добавил: "вот ты говоришь ВСЕ крик подняли. А тебе не кажется странным что целая куча народа сразу подумали про отравление? Это нормально разве когда первое про что думают это про отравление? Это нормальная репутация у нынешнего режима?"

Дмитрий Колезев:



Надеюсь, что Навального все-таки не отравили и он поправится. Но сама ситуация, при которой в 2019 году мы всерьез (и совершенно обоснованно, прецеденты же были) опасаемся, что оппозиционера могли отравить в тюрьме, — это дикость. Как в эпоху Медичи, только без расцвета искусств.

Виктор Матизен:

Как известно всем людям (не)доброй воли, за отравлением Скрипалей "новичком" стояли английские спецслужбы, поставившие своей целью направить подозрения по мнимому "русскому следу". Они же стоят и за отравлением Навального, совершённым их агентами, засланными в Росгвардию, арестовавшую российского оппозиционера, который, как известно, тоже работает на них. И мы знаем, как зовут ту самую англичанку, которая вечно гадила нашей стране, а теперь, уходя в отставку, решила напоследок нагадить ещё раз. Мэй би, не так ли?

Тем временем, маховик репрессий крутится всё дальше. Михаила Светова, который выступал организатором митинга, назначенного на 3 августа, задержали сразу же после переговоров в мэрии.

Илья Красильщик:

Вот это переговоры! Обычно такое после допросов делают вроде бы, а не после переговоров.

Сергей Ерженков:

Все эти переговоры под вискарик заканчиваются одинаково. Сначала они усаживают за стол - сыграть партеечку, а проигравшись, идут врукопашную. Причём делают это исподтишка. Fair play будет в мирное время, а сейчас идут уличные бои без независимых судей и внятных правил. А потому ни на какие переговоры с жуликами идти не надо. У них даже пацанских понятий не осталось. Заманили Светова в мэрию - якобы согласовывать место проведения митинга, - только для того, чтобы арестовать его.

Игорь Яковенко:

Михаила Светова задержали у выхода из мэрии после переговоров о митинге 3.08. Он не согласился на места проведения митинга, предложенные администрацией.

А если бы согласился? Думаю все равно бы свинтили. Ибо нефиг ходить куда попало...Это к вопросу о любых согласованиях с властью и переговорах с ней. Все эти мэрии, апешечки и прочие думки и эспечешечки превратились в чумные бараки, куда ходить можно будет только после полной дезинф... в смысле люстрациии.

Александр Морозов:

Между тем так наз. "Либертарианская партия" (в действительности это не партия, а добровольное движение) - это как раз та партия "веганов и дизайнеров", которая и могла быть какой-то "подушкой" между навальнистами и мэрией - и смягчить ситуацию. Светов вступил в переговоры с мэрией, чтобы дали провести акцию 3 августа не в загоне на Сахарова, а в любом другом месте. Но, видимо, всех ждет один конец. Кремль и мэрия решили "бомбить весь воронеж", а не один его квартал. Теперь либертарианцы пишут в сетях: "За Мишу им прилетит". То есть теперь будет радикализация веганов.

Мария Баронова:



И сделали нам наше имя Михаил Светов. Ну ок, Светов так Светов. Храни, Боженька, Русь-матушку. Главное, чтобы не Пожарский *уходит вдаль мелко крестясь*

Илья Клишин:

Я терпеть не могу Светова по ряду личных причин. Но сегодня я безусловно на его стороне. То, что его задержали на выходе из мэрии сразу после переговоров, доказывает, что у его собеседников нет даже пацанских понятий.

1. Свободу Светову!

2. Свободу Навальному! Свободу Яшину, Гудкову, Милову и всем-всем-всем!

3. Если они думают, что закошмарив всех кто минимально похож на лидера, они сделают так, что в субботу никто не выйдет, они реально глупее, чем я думал

P.S. Вы загнали себя в угол. У вас осталось всего два варианта — ГУЛАГ и #допускай

Тем временем, высказался Сергей Собянин, его монолог можно было видеть на телеканале "Москва 24". Столичный мэр назвал всё происходящее беспорядками и провокациями и почему-то сообщил, что здесь не Зимбабве!

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Алексей Венедиктов:



Собянин впервые прокомментировал протесты 27 июля:



• «Митинг 27 июля расцениваю как массовые беспорядки»



Прим. Неправильная и неточная оценка



• Применение силы полицией было адекватным



Прим. Применение силы точно не было адекватным



• В субботу 3 августа оппозиция готовит новую провокацию



Прим. Какая такая оппозиция? Лидеры в тюрьме

Аббас Галлямов:

Критикуя оппозицию, Собянин заявил, что «Россия - не Зимбабве». Что он имел а виду?

Около года назад в этой африканской стране был свергнут диктатор Мугабе, правивший страной лет сорок. Наш режим стоит крепко. Собянин прав: Россия, действительно, не Зимбабве.

Александр Рыклин:

Собянин-то наш какой герой оказался... Прямо без запинки с суфлера читает все, что ему в АП написали... Но с выражением лица, товарищи, что-то надо делать... Оно у него всегда одинаковое... Как у карпа, которого в рыбном отделе только что <стукнули> головой о прилавок...

Ксения Ларина:

Наконец, и тут мы дожили обратно)

Вот таким способом, дети, советская власть обычно общалась со своими гражданами: через милую задушевную «подставку для микрофона», которая с выражением зачитывает выданные вопросы.

Но нынешние пошли ещё дальше: ответы тоже выданы заранее ( очевидно, пишут их там же, где и вопросы) и читает их мэр столицы РФ по суфлёру, это легко заметит и ребёнок. Какой стыд.

Видимо, Сергею Семеновичу уже не доверяют пересказывать завизированные тексты своими словами - чтоб до запятой все было выверено.

Повезло Собянину - есть, куда смотреть, чтоб глаза не бегали от вранья и бесстыдства.

Содержание этого «выступления» ожидаемо - «массовые беспорядки», «штурм мэрии», «нападения на полицейских».

Власть открыто объявила своим гражданам войну.

Антон Орехъ:



Собянин молчал до сих пор - вот молчал бы он и дальше. Клади плитку молча, строй диаметр, корчуй бордюр! Но без вранья - как без воздуха, ей-богу

Алексей Ковалёв:

С Собяниным обидно больше всего то, что нагло врёт и обещает эскалацию репрессий именно этот мешок картошки с бегающими глазами, неспособный даже без телесуфлёра зачитать текст, написанный ему пиарщиками, сбиваясь на непонятных словах типа "либертарианская". Ладно быть хоть гитлор был какой, было б чем гордиться, а тут правда какая-то салтыков-щедринщина.

Антон Красовский:



Похоже, всё взяли в руки – скажем так – siloviki. Всё – это значит всё. В том числе и политические заявления всех гражданских. Мэра. Полное ощущение, что все это теперь пишется в одном кабинете, на суфлер выдают за минуту до записи, чтоб ничего невозможно было изменить, исправить, почистить.

И конечно обращается Собянин не к зрителям, а к одному единственному Зрителю. Это для Него все и говорится: "Не извольте волноваться, Ваше Величество".

Наверняка приняты уже все решения о жестких систематических посадках. Люди в ленте спрашивают: простых ли будут сажать или сложных? Мальчиков и девочек или самого Яшина? Уверен, что посадить могут всех, на всех хватит духу, бояться должны тут точно не власти.

Компромисса по сценарию "допускай всех" не будет.

Вы им: "допускай". А они вам: "опускай".

И, думаете, кто в итоге победит?

Алексей Дурново:

Мои прекраснодушные друзья...

Скажите, вы, правда, думали, что Собянин выйдет и скажет: "Ай-ай-ай Росгвардия, безобразники, винтили людей. Я возмущен!"

Если вы прожили последние 19 лет в ящике, плывущем по водам Тихого океана, то ваше удивление понятно. Если нет, то оно выглядит очень странно.

Илья Азар:

Никаких массовых беспорядков 27 июля не было (они по 212 УК должны сопровождаться насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти)

Полиция обязана обеспечивать безопасность на мирных акциях («согласованных» и «несогласованных»), а не бить ни в чем не повинных протестующих дубинками, пробивать им головы и ломать ноги

Многих участвовавших в разгоне встречи с кандидатами в Мосгордуму 27 июля полицейских нужно привлечь к отвественности, а не говорить им спасибо

Но вот ещё один поворот. Пока большая группа кандидатов угодила за решётку, Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Сергея Митрохина!

Александр Лебедев:

Это первое решение в Москве, где МГИК хоть чуть-чуть пошел навстречу кандидату

Леонид Волков:

Мосгоризбирком, словно издеваясь, рекомендовал восстановить на выборах Сергея Митрохина в 43-м округе (при том, что фабрику, на которой рисовали подписи в том числе за Митрохина мы ловили с поличным)

Сергей Жаворонков:

Логика понятна: в сложившейся ситуации властям вообще и выполняющей роль "честных выборов" Памфиловой в частности проблематично отказать в регистрации всем, надо изобразить объективность - мол, вот тут правильно, тут неправильно и т.п.

В этой связи два привета. Лжецам кричавшим что "вы ничего не добьетесь, вова путин не принимает решения под давлением, у оленей и оленеводов нету заднего хода и тп" - убирайте из своего круга чтения этих помойных "политологов", и навальненку Леониду Волкову, продолжающему клеветать на Митрохина - на этот раз находящийся за границей Волков обвинил Митрохина в том, что он "слился с протеста".

Как говорил классик, "Боритеся - поборите".

Марат Баширов:



Прорисовывается персональная стратегия в отношении оппозиционеров.

...

Гудкова раскручивают до уровня Навального, он тоже получил 30 суток и ему ещё могут добавить. Митрохина наоборот выводят из группы отказников после активизации Яблока (видно решили, что яблочные флаги ни к чему 3 августа). Яшин - только 10 суток. Теперь рейтинг молодых оппозиционеров будет измеряться днями отсидок и инфо - сопровождением.

​

Алла Вишнякова:

Всем отказали в регистрации, всех пересажали, Навального отравили...

Сейчас, думаю кинут какую-нибудь косточку. По примеру пенсионного возраста женщинам. Они же нас идиотами считают.

И точно - Митрохина восстановили. Предсказуемые, примитивные бандиты))

Григорий Мельконьянц:

Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации яблочника Сергея Митрохина, но вместо того, чтобы принять решение о его регистрации, вернул дело на пересмотр в окружную избирательную комиссию.

ОИК возьмёт и ещё раз откажет