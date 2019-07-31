"Компромисса не будет": Рунет вновь о выборах в Мосгордуму

"Цитаты Свободы" снова, и это совершенно неизбежно, возвращаются к выборам в Мосгордуму.
Власть однозначно выбрала силовой сценарий - почти все лидеры протестов получили административные аресты до 30 суток.
Власти избили, задержали, бросили в кутузку почти 1500 граждан, не совершивших НИ ОДНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. Эти люди хотели лишь одного: чтобы выборы в Москве были честными и в них бы участвовали их кандидаты. Всего лишь! Но режим нагло и грубо растоптал чаяния граждан, унизил миллионы москвичей и россиян, которых достал этот прогнивший коррумпированный режим, оккупировавший страну. Сейчас он нагло и цинично продолжает творит расправу над сотнями людей, в том числе кандидатами в депутаты, которые честно получили письменную поддержку более 100 тысяч москвичей. Я никого никуда не имею права призывать, пока мой сын - Дмитрий Гудков- находится в плену, в заложниках у потерявшего человеческий облик режима. Но все должны понимать: если на Ваших глазах бьют женщин, детей, расправляются с Вашими лидерами, молчать и бездействовать нельзя. Если Москва не встанет и не выйдет на улицы (пусть даже на «разрешенный» митинг), страна будет обречена на долгое прозябание под властью ХУНТЫ, и многие из нас вновь станут ее жертвами.
Разумеется, все эти приговоры незаконны. Полицейские и судьи от балды пишут показания и назначают за них наказания, не имеющие ничего общего с судом и правом. Эти деньги можно вернуть (и с лихвой), подавая жалобы в ЕСПЧ. Правда, выплачены эти возвраты будут все равно из наших налогов, а не из зарплаты Сечина, например. Впрочем, и зарплата Сечина, к сожалению, это деньги недополученные казной за продажу нефти. Так что нас обобрали трижды.
Власть переходит черту дозволенного
То, что творится в последние дни в Москве, выходит за рамки привычного противостояния власти и оппозиции.
Похоже, что все попытки оправдать свое верховенство над Россией у действующего политического режима уже исчерпаны. Теперь ставка делается уже исключительно на насилие.
Силовая операция по подавлению общественного протеста в Москве 27 июля сопровождалась немотивированным насилием со стороны сотрудников полиции и Росгвардии, нагнанных в столицу в неимоверных количествах из российских регионов.
Такие действия как избиение людей дубинками, в том числе по голове, нанесение кровавых ран, свидетельствуют о нежелании и /или неспособности силовиков соблюдать какие-то хотя бы минимальные нормы этики и цивилизованности.
В этом контексте следует рассматривать и ситуацию с покушением на оппозиционного политика Алексея Навального, совершенное в месте отбывания административного наказания, вся ответственность за безопасность в котором лежит на властях.
Бесконечная травля политических оппонентов, организация обысков и арестов, избиение протестующих, и вот теперь уже - покушение на здоровье и , возможно, жизнь - на наших глазах вычеркивает путинский режим из числа субъектов цивилизованной политики.
Практическая сторона дела заключается в том, что на носу — заседания ЦИК по обжалованию отказов Мосгоризбиркома. Допустим, кандидаты как-то исхитрятся подать жалобы через доверенных лиц. Но у них есть право, установленное законом, лично присутствовать при рассмотрении жалобы. И что, Яшина под конвоем и в наручниках — как сегодня — повезут в ЦИК? И поставят так пред светлы очи Эллы Александровны? Вот это будет мощный кадр про избирательную систему России!
Или это право кандидатов, как и все остальные, будет демонстративно нарушено? Это тоже будет что-то новое, в таких формальных штуках система раньше была подчернкуто легалистской. Надеюсь, кандидаты громко качнут тему личного присутствия на заседании ЦИК (а мы им поможем), посмотрим как будут жулики выкручиваться.
Короче говоря, с этими арестами как-то опять очень неумно у них получилось. Удивительная способность у Кремля создавать проблемы на ровном месте все эти месяцы.
И если они этими арестами кандидатов думают сбить численность следующих митингов — ну это прямо даже не наивность, а дебилизм.
Мой долголетний пессимизм по поводу России и бывшего советского пространства всегда был связан с отсутствием здесь ролевых моделей - людей, которыми можно восхищаться, на которых нужно равняться и у которых можно учиться. Ощущением удручающей посредственности всего окружающего. И революции в Украине и Грузии в этом плане никак не помогли, конечно. Но лица московского протеста - Соболь, Яшин, Милов, Волков и Навальный, конечно - это ролевые модели с большой буквы. Могу быть тысячу раз несогласным с какими-то из их политических позиций, но это люди титанической работоспособности, таланта и смелости. Целое поколение мощных, ультрасовременных политиков. Спросите, произвела ли что-то Россия в 21 веке? Так вот да, произвела. Есть чем гордиться.
Профессиональный политик в современной России - это человек, который не боится сесть в тюрьму, защищая своих избирателей. Именно политики зовут людей на так называемые несогласованные акции, и потом получают административные аресты.
Как-то незаметно мы привыкли к ситуации, когда лидеры оппозиции проводят месяца за решеткой, хотя формально не подвергаются уголовному преследованию. Вчерашняя странная аллергия Навального, Владимир Милов в одиночной камере без света, и жена Гудкова, которая прорывается в полицию убедиться, что ее муж в порядке, - это наша повседневность.
Лица, которые решили, что неконкурентные выборы для "команды мэра" - это отличная идея, сейчас обтекают после того, как спровоцировали людей идти защищать свои интересы на улицу, а очень скоро начнут всем нам мстить. Скорее всего, административными арестами все не закончится, и давайте будем к этому готовы.
Несменяемая власть идет на этот раз в одеждах политического террора, без украшений в виде "идеологии" и никому не интересной больше пропаганды.
Сейчас всем мастерам культуры придется определиться, с кем они, и готовы ли они поддерживать тупую репрессивную машину, собранную против людей из страхов силовиков, безропотных росгвардейцев и покорных судов.
Перелом чувствуется в городских разговорах, администраторы в кафе строгим голосом спрашивают: вы были в субботу? Люди, заставшие то время в сознательном возрасте, вспоминают август 1991 года, и до сих пор то, что они тогда вышли, определяет их идентичность. Эта параллель уже прочерчена.
Кстати, об "аллергии" Навального. Его спешная госпитализация из спецприёмника со странными симптомами многих напугала.
Только что мы с Ярославом Ашихминым были у Алексея Навального в больнице им. В.В. Виноградова.
Ашихмин Ярослав - терапевт, кардиолог, специалист по дифференциальной диагностике, кандидат медицинских наук.
Оба мы являемся его лечащими врачами, давно его наблюдаем, понимаем и знаем весь anamnesis vitae et morbi (анамнез жизни и болезни (лат.).
Мы пришли к нему как врачи - с документами, инструментами для осмотра (замечу, что в больнице нет офтальмологического отделения). Мы хотели помочь коллегам быстрее и качественнее оказать Алексею медицинскую помощь. Разумеется, наш опыт был бы определенно полезен при установлении диагноза и назначении лечения.
Но. У его палаты - целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами, вы посторонние люди, он под арестом.
Дальше - настоящий цирк. Дежурный врач испуганно отдал полномочия дежурному администратору - дежурный администратор позвонил главному врачу больницы. Главный врач (Ольга Шарапова - заметьте! депутат МГД от Единой России) сказала по телефону - что консультации посторонних врачей запрещены. И даже то, что у Алексея явно офтальмологическая патология, и при токсических кератоконъюнктивитах помощь должна быть оказана немедленно - а офтальмологического отделения и дежурного офтальмолога нет - ее не волнует нисколько.
Но нам удалось все-таки через дверь (честное слово - настоящий абсурд!) осмотреть нашего пациента, собрать жалобы и анамнез.
Что же с ним случилось? Каков предположительный диагноз?
Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук.
Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).
Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад - могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас - это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того - он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал.
Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти. Развивающийся кератоконъюнктивит никто не лечит, офтальмологом пациент не осмотрен.
В итоге: у меня лично складывается определенная клиническая картина происходящего:
1. Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица".
2. Далее - госпитализация в больницу, которой заведует главный врач-единоросс, контролирующая каждый шаг и лечение Навального.
3. Нас, лечащих врачей и знающих досконально все о здоровье Алексея - абсурдно не пускают ни к коллегам, ни к пациенту.
Зачем?
Видимо, чтобы никто не узнал и не догадался о причине "заболевания" Алексея Навального.
На прогулке мои сокамерники замечают, что у меня красная шея. Это обед субботы. Все митингуют, я слышу обрывочные новости по радио и завидую.
Через час чувствую, что горят лоб и кожа вокруг глаз. Дискомфорт, но легкий, не такой, чтобы обращаться к врачу, — пройдет. Зеркала в камере нет, только кусок зеркальной пленки над раковиной. В него ничего не видно. Сокамерники говорят, что лоб покраснел.
Ночью просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются.
Было у вас в детстве такое, что залезли на крышу, хватали руками стекловату, а потом, когда дотронешься до лица или другой части тела, еще долго и противно колется?
Вот я чувствовал как будто мне стекловатой натерли голову. Заснуть не смог, ворочался.
Честно говоря, вспоминая Кара-Мурзу и Верзилова, пришла в голову мысль: может, тоже отравили? Поэтому старался лежать и анализировать, не становится ли труднее дышать, чтобы сразу потребовать скорую в таком случае.
Утром встал, и увидевший меня сокамерник, вытаращив глаза, сказал: тебе срочно надо к врачу.
Пришедшая фельдшер посмотрела на меня таким же взглядом и сразу вызвала скорую. Глянув в зеркало, я понял, почему такая реакция. Посмотрите на мое фото после того, как мне в лицо прыснули зеленкой:
И представьте, что я опух в пять раз сильнее. Глаза-щелочки, веки размером с мяч для пинг-понга и так далее.
В палате гкб 64, когда отек начал спадать(!)
Врачи скорой сразу сказали, что надо вести в больницу. И еще в спецприемнике мне вкололи внутримышечно супрастин и преднизалон. Потом еще преднизалон внутривенно. В больнице поставили еще капельницу с ним.
От таких ударных доз отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца.
Сейчас на такого, который пил неделю. В больнице, с одной стороны, начали лечить, и врачи пошли косяками, с другой — началась странная фигня. Полиция у двери палаты. Моих знакомых врачей не пускают. Адвоката не пускают. Моим врачам и адвокату диагноз не говорят, ссылаясь на врачебную тайну, зато выходит развернутый комментарий Интерфаксу, где выдают диагноз, который мне не говорили.
Ну то есть ведут себя так, как будто надо что-то скрыть на всякий случай. Зачем? Не понимаю. Что в итоге сказали врачи? В истории медицины зафиксированы случаи, когда у человека внезапно возникает аллергия. Жил ты из года в год, мыл руки этим мылом и вдруг — хренакс! — опух от него за ночь.<...>
Что я думаю по этому поводу? Или даже сформулируем прямо: считаю ли я, что меня могли отравить?
Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника?
То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня.<...>
Ну и дальше возникает еще один очевидный вопрос. Ну они что, совсем идиоты, чтобы травить тебя в месте, где подозрения указывают только на них?
Хороший вопрос, и его надо поставить в ряд следующих вопросов:
- они что, настолько тупые, чтобы травить Кара-Мурзу?
- они что, настолько тупые, чтобы травить Кара-Мурзу второй раз?
- они что, настолько тупые, чтобы травить Верзилова?
- они что, настолько тупые, что операцию по отравлению Скрипаля планируют и реализовывают такие олухи, над которыми будет смеяться весь мир?
- они что, настолько тупые, что руководители московского УФСБ приказывают знакомым ментам подкинуть наркотики известному журналисту?
- они что, настолько тупые, чтобы не пустить на выборы всех независимых кандидатов, включая самых умеренных?
- они что, настолько тупые, что запретят протестную акцию и задержат на ней 1400 человек?
Пока я могу с уверенностью утверждать одно: у власти в России находятся реально довольно тупые и глупые чуваки.
Это вам кажется, что в их действиях нужно искать тайный смысл и рациональное зерно. А на самом деле они просто тупые, злобные и помешанные на деньгах.
Сдаётся мне, что Навальный стал жертвой старой вертухайской шуточки - дождаться, пока арестант выйдет из камеры на прогулку или в душ, снять наволочку с его подушки, набрызгать подушку "Черёмухой" и снова надеть наволочку. Сразу незаметно, но, если проспать на такой подушке ночь, симптомы будут именно такими...
P.S. "Черемухой" по традиции в России называются слезоточивые газы, поскольку первое такое спецсредство, хлорацетофенон, в конце восьмидесятых называлось именно так. Сейчас вроде как уже газы другие, но привычки вертухаев остались теми же.
Фёдор Крашенинников:
Вангую, сейчас кремлевские <дерьмоеды> начнут крутить тезис, что сидя в их путинском СИЗО по приговору их путинского суда Навальный специально сам себя отравил на глазах сокамерников - чтоб нагадить Путину. И вообще, он специально для этого и в трусах в тот день выбежал - потому что план по дискредитации св.Путина. Вот увидите, так и будут писать.
Ну и вот, пожалуйста!
Хроники российского майдана. Вот как Навальный рассказывает о своём как бы отравлении. Он уверен что тупые российские власти его пытались отравить. Вы верите? А вот в мире на фоне обвинения российских властей в отравлении Скрипалей поверят очень многие
Олег Лурье:
Началось. Пришли методички. "Агента лешу" (Навального) отравили кровавая "Единая Россия"и лично Путин, который, конечно же, "боится Навального". Вам не смешно?
Мюсли Лаврова:
Из аллергии Алексея Навального придумали целое отравление. О том, что с ним всё нормально подтвердил сам главрач больницы. Естественно на пустом месте началась настоящая истерика о кровавой гэбухе. Уже доходит до полного маразма - любая болячка на оппозиционере означает, то что в этом обязательно виновата власть.
Армен Гаспарян:
Волков жаловался на схожие симптомы аллергии, с которыми сейчас столкнулся Навальный
Ну понятно, наш психотропный ГУЛАГ держко испытывает на знаменах сопротивления новое парализующее волю оружие. Какой-нибудь «Чекистин дихлорид» :)
Мышь в овощном:
Самое безопасное место для любого российского борца с режимом - это застенки.
Относитесь к этому как к аксиоме, не нуждающейся в доказательствах, а к ставящим этот тезис под сомнение - как к не самым умным людям или как к провокаторам.
Да, кормят в клетке хуже, чем на европейских курортах, но вероятность столкнуться там с какой-то бякой-какой сведена к возможному минимуму коллегиальной ответственностью кучи начальников, которые будут сдувать с борцуна пылинки, лишь бы с ним все было ОК.
Не знаем, что конкретно случилось с Навальным.
Иногда люди болеют, иногда - косят под болезнь, иногда их травят враги, порой - друзья.
Но в том, что его аллергия не была сознательно спровоцирована условным "товарищем майором", мы уверены на 100+%.
Нет Режыму никаких причин своими руками делать из вороватого клоуна-неудачника мертвого героя-символа сопротивления, нет от слова "совсем".
Других комментаторов как раз ужасает то, что в эти подозрения легко поверить.
Встретил приятеля-запутинца. И он сразу начал меня всяко корить. Говорит : "вот что вы все сразу крик подняли что Навального отравили. А у него просто аллергия". Отвечаю что это пока абсолютно не точно что НЕ отравили и это просто аллергия. А потом секундочку подумал и добавил: "вот ты говоришь ВСЕ крик подняли. А тебе не кажется странным что целая куча народа сразу подумали про отравление? Это нормально разве когда первое про что думают это про отравление? Это нормальная репутация у нынешнего режима?"
Дмитрий Колезев:
Надеюсь, что Навального все-таки не отравили и он поправится. Но сама ситуация, при которой в 2019 году мы всерьез (и совершенно обоснованно, прецеденты же были) опасаемся, что оппозиционера могли отравить в тюрьме, — это дикость. Как в эпоху Медичи, только без расцвета искусств.
Как известно всем людям (не)доброй воли, за отравлением Скрипалей "новичком" стояли английские спецслужбы, поставившие своей целью направить подозрения по мнимому "русскому следу". Они же стоят и за отравлением Навального, совершённым их агентами, засланными в Росгвардию, арестовавшую российского оппозиционера, который, как известно, тоже работает на них. И мы знаем, как зовут ту самую англичанку, которая вечно гадила нашей стране, а теперь, уходя в отставку, решила напоследок нагадить ещё раз. Мэй би, не так ли?
Тем временем, маховик репрессий крутится всё дальше. Михаила Светова, который выступал организатором митинга, назначенного на 3 августа, задержали сразу же после переговоров в мэрии.
Вот это переговоры! Обычно такое после допросов делают вроде бы, а не после переговоров.
Все эти переговоры под вискарик заканчиваются одинаково. Сначала они усаживают за стол - сыграть партеечку, а проигравшись, идут врукопашную. Причём делают это исподтишка. Fair play будет в мирное время, а сейчас идут уличные бои без независимых судей и внятных правил. А потому ни на какие переговоры с жуликами идти не надо. У них даже пацанских понятий не осталось. Заманили Светова в мэрию - якобы согласовывать место проведения митинга, - только для того, чтобы арестовать его.
Михаила Светова задержали у выхода из мэрии после переговоров о митинге 3.08. Он не согласился на места проведения митинга, предложенные администрацией.
А если бы согласился? Думаю все равно бы свинтили. Ибо нефиг ходить куда попало...Это к вопросу о любых согласованиях с властью и переговорах с ней. Все эти мэрии, апешечки и прочие думки и эспечешечки превратились в чумные бараки, куда ходить можно будет только после полной дезинф... в смысле люстрациии.
Между тем так наз. "Либертарианская партия" (в действительности это не партия, а добровольное движение) - это как раз та партия "веганов и дизайнеров", которая и могла быть какой-то "подушкой" между навальнистами и мэрией - и смягчить ситуацию. Светов вступил в переговоры с мэрией, чтобы дали провести акцию 3 августа не в загоне на Сахарова, а в любом другом месте. Но, видимо, всех ждет один конец. Кремль и мэрия решили "бомбить весь воронеж", а не один его квартал. Теперь либертарианцы пишут в сетях: "За Мишу им прилетит". То есть теперь будет радикализация веганов.
Мария Баронова:
И сделали нам наше имя Михаил Светов. Ну ок, Светов так Светов. Храни, Боженька, Русь-матушку. Главное, чтобы не Пожарский *уходит вдаль мелко крестясь*
Я терпеть не могу Светова по ряду личных причин. Но сегодня я безусловно на его стороне. То, что его задержали на выходе из мэрии сразу после переговоров, доказывает, что у его собеседников нет даже пацанских понятий.
1. Свободу Светову!
2. Свободу Навальному! Свободу Яшину, Гудкову, Милову и всем-всем-всем!
3. Если они думают, что закошмарив всех кто минимально похож на лидера, они сделают так, что в субботу никто не выйдет, они реально глупее, чем я думал
P.S. Вы загнали себя в угол. У вас осталось всего два варианта — ГУЛАГ и #допускай
Тем временем, высказался Сергей Собянин, его монолог можно было видеть на телеканале "Москва 24". Столичный мэр назвал всё происходящее беспорядками и провокациями и почему-то сообщил, что здесь не Зимбабве!
Алексей Венедиктов:
Собянин впервые прокомментировал протесты 27 июля:
• «Митинг 27 июля расцениваю как массовые беспорядки»
Прим. Неправильная и неточная оценка
• Применение силы полицией было адекватным
Прим. Применение силы точно не было адекватным
• В субботу 3 августа оппозиция готовит новую провокацию
Прим. Какая такая оппозиция? Лидеры в тюрьме
Критикуя оппозицию, Собянин заявил, что «Россия - не Зимбабве». Что он имел а виду?
Около года назад в этой африканской стране был свергнут диктатор Мугабе, правивший страной лет сорок. Наш режим стоит крепко. Собянин прав: Россия, действительно, не Зимбабве.
Собянин-то наш какой герой оказался... Прямо без запинки с суфлера читает все, что ему в АП написали... Но с выражением лица, товарищи, что-то надо делать... Оно у него всегда одинаковое... Как у карпа, которого в рыбном отделе только что <стукнули> головой о прилавок...
Наконец, и тут мы дожили обратно)
Вот таким способом, дети, советская власть обычно общалась со своими гражданами: через милую задушевную «подставку для микрофона», которая с выражением зачитывает выданные вопросы.
Но нынешние пошли ещё дальше: ответы тоже выданы заранее ( очевидно, пишут их там же, где и вопросы) и читает их мэр столицы РФ по суфлёру, это легко заметит и ребёнок. Какой стыд.
Видимо, Сергею Семеновичу уже не доверяют пересказывать завизированные тексты своими словами - чтоб до запятой все было выверено.
Повезло Собянину - есть, куда смотреть, чтоб глаза не бегали от вранья и бесстыдства.
Содержание этого «выступления» ожидаемо - «массовые беспорядки», «штурм мэрии», «нападения на полицейских».
Власть открыто объявила своим гражданам войну.
Антон Орехъ:
Собянин молчал до сих пор - вот молчал бы он и дальше. Клади плитку молча, строй диаметр, корчуй бордюр! Но без вранья - как без воздуха, ей-богу
С Собяниным обидно больше всего то, что нагло врёт и обещает эскалацию репрессий именно этот мешок картошки с бегающими глазами, неспособный даже без телесуфлёра зачитать текст, написанный ему пиарщиками, сбиваясь на непонятных словах типа "либертарианская". Ладно быть хоть гитлор был какой, было б чем гордиться, а тут правда какая-то салтыков-щедринщина.
Антон Красовский:
Похоже, всё взяли в руки – скажем так – siloviki. Всё – это значит всё. В том числе и политические заявления всех гражданских. Мэра. Полное ощущение, что все это теперь пишется в одном кабинете, на суфлер выдают за минуту до записи, чтоб ничего невозможно было изменить, исправить, почистить.
И конечно обращается Собянин не к зрителям, а к одному единственному Зрителю. Это для Него все и говорится: "Не извольте волноваться, Ваше Величество".
Наверняка приняты уже все решения о жестких систематических посадках. Люди в ленте спрашивают: простых ли будут сажать или сложных? Мальчиков и девочек или самого Яшина? Уверен, что посадить могут всех, на всех хватит духу, бояться должны тут точно не власти.
Компромисса по сценарию "допускай всех" не будет.
Вы им: "допускай". А они вам: "опускай".
И, думаете, кто в итоге победит?
Мои прекраснодушные друзья...
Скажите, вы, правда, думали, что Собянин выйдет и скажет: "Ай-ай-ай Росгвардия, безобразники, винтили людей. Я возмущен!"
Если вы прожили последние 19 лет в ящике, плывущем по водам Тихого океана, то ваше удивление понятно. Если нет, то оно выглядит очень странно.
Никаких массовых беспорядков 27 июля не было (они по 212 УК должны сопровождаться насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти)
Полиция обязана обеспечивать безопасность на мирных акциях («согласованных» и «несогласованных»), а не бить ни в чем не повинных протестующих дубинками, пробивать им головы и ломать ноги
Многих участвовавших в разгоне встречи с кандидатами в Мосгордуму 27 июля полицейских нужно привлечь к отвественности, а не говорить им спасибо
Но вот ещё один поворот. Пока большая группа кандидатов угодила за решётку, Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Сергея Митрохина!
Это первое решение в Москве, где МГИК хоть чуть-чуть пошел навстречу кандидату
Мосгоризбирком, словно издеваясь, рекомендовал восстановить на выборах Сергея Митрохина в 43-м округе (при том, что фабрику, на которой рисовали подписи в том числе за Митрохина мы ловили с поличным)
Логика понятна: в сложившейся ситуации властям вообще и выполняющей роль "честных выборов" Памфиловой в частности проблематично отказать в регистрации всем, надо изобразить объективность - мол, вот тут правильно, тут неправильно и т.п.
В этой связи два привета. Лжецам кричавшим что "вы ничего не добьетесь, вова путин не принимает решения под давлением, у оленей и оленеводов нету заднего хода и тп" - убирайте из своего круга чтения этих помойных "политологов", и навальненку Леониду Волкову, продолжающему клеветать на Митрохина - на этот раз находящийся за границей Волков обвинил Митрохина в том, что он "слился с протеста".
Как говорил классик, "Боритеся - поборите".
Марат Баширов:
Прорисовывается персональная стратегия в отношении оппозиционеров.
...
Гудкова раскручивают до уровня Навального, он тоже получил 30 суток и ему ещё могут добавить. Митрохина наоборот выводят из группы отказников после активизации Яблока (видно решили, что яблочные флаги ни к чему 3 августа). Яшин - только 10 суток. Теперь рейтинг молодых оппозиционеров будет измеряться днями отсидок и инфо - сопровождением.
Всем отказали в регистрации, всех пересажали, Навального отравили...
Сейчас, думаю кинут какую-нибудь косточку. По примеру пенсионного возраста женщинам. Они же нас идиотами считают.
И точно - Митрохина восстановили. Предсказуемые, примитивные бандиты))
Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации яблочника Сергея Митрохина, но вместо того, чтобы принять решение о его регистрации, вернул дело на пересмотр в окружную избирательную комиссию.
ОИК возьмёт и ещё раз откажет
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