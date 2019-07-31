КНДР вновь запустила баллистические ракеты малой дальности

Северная Корея второй раз за неделю провела запуск баллистических ракет малой дальности. Об этом журналистам "Рёнхап" рассказали в Объединенном комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи. Там полагают, что запуск осуществлён в рамках тестирования новых вооружений.

Сообщается, что ракеты пролетели 250 километров, высота в среднем составила 30 километров. По данным южнокорейских военных, они похожи на баллистические ракеты, запущенные 25 июля.

Сеул призывает Пхеньян прекратить запуски баллистических ракет. Южнокорейские власти подчёркивают, что испытания не способствуют снятию напряжения на Корейском полуострове. КНДР назвала прошлый запуск предупреждением соседу за сотрудничество с США в военной сфере.