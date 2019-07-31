В мэрию Москвы подали заявку на митинг 10 августа

В мэрию Москвы подана заявка на проведение 10 августа митинга за регистрацию независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Заявку подала муниципальный депутат Елена Русакова - она, как и ещё несколько десятков кандидатов, не были зарегистрированы.

Русакова предложила согласовать акцию либо на улице Волхонка, либо на площади Свободной России у Дома правительства, либо на проспекте Сахарова с предварительным шествием по Бульварному кольцу - сообщает "Интерфакс".

По словам Русаковой, подачу заявки поддержала Любовь Соболь, ещё один незарегистрированный кандидат, юрист Фонда борьбы с коррупцией.

По призыву незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму люди выходили в последние недели на улицы как на согласованный митинг на проспекте Сахарова, так и на несогласованные акции, после крупнейшей из которых - 27 июля - были задержаны более 1300 человек и возбуждены уголовные дела, в том числе о массовых беспорядках. Ряд незарегистрированных кандидатов сейчас отбывает административный арест.

Накануне о намерении подать заявку на акцию 10 августа заявлял политик Геннадий Гудков. В то же время, активисты планируют 3 августа провести акцию в формате так называемой "прогулки по бульварам". Штаб Алексея Навального создал в фейсбуке страничку этого мероприятия, предлагая всем желающим в субботу выйти на Бульварное кольцо.

В 2012 году акцию в подобном формате организовали писатели и публицисты, заявляя, что "прогулки" не требуют согласования. Тогда полиция никого не задерживала, сама акция прошла мирно. Вскоре после этого в законодательство о митингах внесли изменения, согласно которым к митингу приравняли организацию любого "массового скопления людей".

Незарегистрированная Либертарианская партия подавала заявку на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади, однако власти настаивали на проспекте Сахарова. Переговоры завершились безрезультатно, а их участник, либертарианец Михаил Светов, был задержан. Ему грозит арест сроком до 30 суток.

Телеграм-канал Baza и сотрудник ФБК Алексея Навального Николай Ляскин в среду написали, что представители МВД России обратились к руководству российской футбольной Премьер-лиги с просьбой перенести матч между московскими "Спартаком" и "Динамо" с 3 августа на другую дату из-за возможных проблем с нехваткой личного состава для - одновременно - обеспечения безопасности на матче и разгона возможной несогласованной акции. В РПЛ не подтвердили и не опровергли просьбу МВД и при этом заявили, что перенос матча "пока" не планируют. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщения комментировать отказались.