В Сибири и на Дальнем Востоке горит более 3 млн гектаров леса

В Красноярском крае, Иркутской области и Якутии продолжаются лесные пожары на больших территориях. По последним данным, их площадь превысила три миллиона гектаров - сообщает Сибирь.Реалии.
В Красноярском крае площадь пожаров достигла 1,067 миллиона гектаров. За сутки количество пожаров уменьшилось с 99 до 90, но при этом их площадь стала больше на 20 тысяч гектаров.
В Иркутской области на утро 31 июля огнём охвачено 670 тысяч гектаров леса. Их них в "зоне контроля" (то есть те, которые решено не тушить) 600 тысяч гектаров.
На Дальнем Востоке также действуют пожары. Самый крупный – в Якутии, там горит 1,4 миллиона гектаров. В Бурятии, по данным федеральной "Авиалесохраны", на 30 июля горит почти 40 тысяч гектаров, а в Забайкальском крае более 13 тысяч гектаров.
Авиация МЧС в среду приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. При этом в других районах Сибири и Дальнего Востока власти по-прежнему отказываются бороться с огнем, так он, якобы, не представляет угрозы населенным пунктам.
- В понедельник, 29 июля, из-за лесных пожаров власти ввели режим "Чрезвычайная ситуация в лесах" в Красноярском крае и Иркутской области, частично он действует в Бурятии. Пресс-служба полномочного представителя президента России по Сибирскому федеральному округу сообщала, что площадь лесных пожаров в регионах Сибири на 29 июля превышала 1,6 миллиона гектаров.
- Дым от пожаров распространился до Томской и Новосибирской областей. Запах гари ощущается на Урале и в Поволжье. Спасатели призвали местные власти оперативно реагировать на обращения местных жителей.
- Экологи уже назвали лесные пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба. Российское отделение "Гринпис" предложило жителям подписать петицию с требованием к властям принять срочные меры для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Петицию с требованием ввести в регионе режим ЧС и приступить к тушению подписали почти 800 тысяч человек.
- Губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему власти не тушат лесные пожары в Сибири. "Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно", – заявил чиновник, выступая 29 июля на молодёжном форуме "Бирюса-2019". Он сравнил нынешнюю тяжёлую ситуацию с тридцатиградусными морозами зимой, когда – цитата – "никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее".
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