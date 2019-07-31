В Сибири и на Дальнем Востоке горит более 3 млн гектаров леса

В Красноярском крае, Иркутской области и Якутии продолжаются лесные пожары на больших территориях. По последним данным, их площадь превысила три миллиона гектаров - сообщает Сибирь.Реалии.​

В Красноярском крае площадь пожаров достигла 1,067 миллиона гектаров. За сутки количество пожаров уменьшилось с 99 до 90, но при этом их площадь стала больше на 20 тысяч гектаров.

В Иркутской области на утро 31 июля огнём охвачено 670 тысяч гектаров леса. Их них в "зоне контроля" (то есть те, которые решено не тушить) 600 тысяч гектаров.

На Дальнем Востоке также действуют пожары. Самый крупный – в Якутии, там горит 1,4 миллиона гектаров. В Бурятии, по данным федеральной "Авиалесохраны", на 30 июля горит почти 40 тысяч гектаров, а в Забайкальском крае более 13 тысяч гектаров.

Авиация МЧС в среду приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. При этом в других районах Сибири и Дальнего Востока власти по-прежнему отказываются бороться с огнем, так он, якобы, не представляет угрозы населенным пунктам.