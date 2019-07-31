Михаила Светова арестовали на 30 суток после переговоров с мэрией

Пресненский суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова. Судья Наталья Зубова признала его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

В сентябре прошлого года Светова уже арестовывали на 10 суток за митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. Нынешний протокол на него составили из-за встречи с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которая прошла 16 июля в Москве на Трубной площади.

При этом Светова задержали лишь спустя две недели – 30 июля, когда он вышел из здания мэрии Москвы с переговоров об акции оппозиции в предстоящую субботу, в согласовании которой ему отказали.

Светов назвал своё задержание "местью за то, что он не пошёл на условия чиновников" – те отказались вести переговоры о любых местах проведения митинга, кроме проспекта Сахарова. По словам одного из лидеров Либертарианской партии, "в мэрии с ним разговаривали на языке ультиматумов".

На судебном заседании адвокат Михаил Бирюков ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей полицейских, задерживавших Светова. Ходатайство было удовлетворено, и в суде появились командиры 2-го оперативного полка при главном управлении МВД Москвы – Александр Журавлев и Александр Лиуцкий. Оба заявили о том, что после акции на Трубной площади Светов был в оперативной разработке центра по противодействию экстремизму как активный её участник.

Полицейские также пожаловались, что либертарианец представляет опасность для них лично, поскольку его друзья могут начать их преследовать и якобы уже наводнили интернет угрозами. При этом ни суть, ни характер этих угроз, Журавлёв и Лиуцкий пояснить не смогли.

В свою очередь, Михаил Светов настаивал на том, что он не являлся организатором акции на Трубной, а просто пришёл туда, как гражданин. Кроме того, акция носила исключительно мирный характер и была не митингом, а встречей с кандидатами в депутаты, для которой по закону никаких согласований не нужно.

"Я воспринимаю свой арест как попытку запугать лично меня и людей, которые меня поддерживают", – заявил Светов после суда.