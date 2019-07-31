В Москве умер прозаик, литератор и критик Юрий Борев

В Москве умер советский и российский литератор, прозаик и критик Юрий Борев. Ему было 94 года. Об этом в фейсбуке сообщил Игорь Курляндский.

В российской Википедии появилась дата смерти писателя.

Борев родился в Харькове в 1925 году. В 1945 году закончил Литературный институт в Москве. Через два года Борев стал участником Всесоюзного совещания молодых писателей. В 1956 году приступил к работе в Институте мировой литературы академии наук СССР (сегодня ИМЛИ РАН), где заведовал отделом теории литературы. Исследователь и собиратель фольклора. Ввёл в обиход определение "интеллигентский фольклор".

Борев написал 50 монографий по проблемам эстетики, культурологии, истории искусства и литературы. Его книга "Истерика" переиздавалась более 20 раз на русском и 16 других языках мира.

Автор известной книги "Сталиниада". Впервые она появилась в самиздате в начале 1960-х годов. Впервые была напечатана в Польше. Первое издание книги в СССР вышло в 1990 году, затем переиздавалось семь раз на разных языках тиражом около 20 миллионов экземпляров.