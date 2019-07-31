В центральном офисе сети книжных магазинов "Буквоед" проходят обыски

В центральном офисе сети книжных магазинов "Буквоед" в Санкт-Петербурге проходят обыски. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на источники, информацию позднее также подтвердили в самой компании.

По словам работников офиса, в среду утром в бюро пришли сотрудники правоохранительных органов, которые попросили людей покинуть здание. После двух часов ожидания на улице, сотрудников компании отправили домой.

Сообщается, что полицейские в сопровождении СОБРа выносили на улицу документы и офисные компьютеры. При этом директор по маркетингу сети "Читай-город" Светлана Ермошина опровергла информацию "Фонтанки" о том, что в связи с действиями полиции в магазинах сети могут появиться технические сбои. Ермошина заявила "Открытым медиа", что обыски "напрямую не связаны" с деятельностью компании, а проверка проводится в отношении одного из контрагентов "Буквоеда".

Сеть магазинов "Буквоед" ведёт деятельность в составе компании "Читай-город – Буквоед", появившейся в 2008 году после объединения с сетью "Новый книжный". "Читай-город – Буквоед" – крупнейшая книжная сеть в России. Она принадлежит совладельцам издательства "Эксмо-АСТ" Олегу Новикову и Андрею Гредасову, гендиректору АСТ Павлу Гришкову, а также основателю "Буквоеда" Денису Котову и Михаилу Иванцову.