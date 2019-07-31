Контактная группа договорилась о разминировании в станице Луганская

В Минске состоялось заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины. Это была первая встреча после парламентских выборов в украинский парламент.

Представители группы зафиксировали снижение обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил представитель России Борис Грызлов. Представитель Украины Дарка Олифер отметила, что в период с 21 июля не было жертв среди мирных граждан. При этом Киев заявил о недопуске представителей ОБСЕ на неподконтрольные ему территории вопреки договорённостям.

Контактная группа согласовала "дорожную карту" ремонта моста в районе станицы Луганская. По словам Олифер, 1 августа в районе моста начнётся разминирование прилегающих территорий. Оттуда должны убрать блокпост и символы самопровозглашённой "ЛНР". Мост является одной из точек для пересечения линии разграничения.

Следующее заседание группы намечено на 21 августа.

В трёхстороннюю контактную группу входят представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР". Группа сформирована в 2014 году с целью прекращения огня на территориях Луганской и Донецкой областей.

Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке терроризма на востоке Украины. Москва официально не признает эти обвинения, а российских граждан, которые воюют в Донбассе против армии Украины, называет "добровольцами". С начала вооружённого конфликта в регионе погибли около 13 тысяч человек. 30 тысяч человек получили ранения.