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Трамп предложил Путину поддержку в тушении лесных пожаров

Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке, 28 июня 2019 года

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Как утверждается, разговор состоялся по инициативе Белого дома.

"РИА Новости" пишет, что Путин поблагодарил Трампа за предложение. Российский лидер сказал, что примет помощь, если это будет необходимо. Отмечается, что Путин назвал предложение США залогом восстановления полноформатных отношений между странами.

Американская сторона телефонный разговор президентов пока не прокомментировала.

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