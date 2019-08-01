Число уголовных дел об акции в Москве 27 июля может удвоиться

Российские правоохранительные органы планируют предъявить шести участникам акции в Москве 27 июля обвинения по уголовным делам. Об этом сообщает издание "Проект" со ссылкой на свои источники, близкие к мэрии и силовым структурам.

Следователи изучили видеозаписи с несогласованной акции и пришли к выводу, что действия шести человек подпадают под уголовные статьи. Они якобы кидали бутылки, камни, распыляли газ или направляли движение толпы, пишет "Проект".

Число свидетелей по делу может достигнуть двухсот, а к материалам приобщат не только оперативную съёмку, но и фрагменты прямого эфира телеканала "Дождь". Лидеров оппозиции и незарегистрированных кандидатов не буду привлекать к уголовной ответственности, так как их эффективнее держать под административным арестом, считает собеседник "Проекта".

Рано утром в четверг о обысках у себя в квартире сообщил активист Алексей Миняйло. Он тренировал сборщиков подписей за независимого кандидата Любовь Соболь. Миняйло повезут в Следственный комитет, он связывает действие полиции с уголовным делом о массовых беспорядках.

Уже известно о нескольких подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, связанным с акцией за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержанному накануне и уже отбывшему административный арест Кириллу Жукову теперь вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. Ранее были возбуждены ещё три дела о нападении на полицейских, один из обвиняемых уже признал вину и арестован.