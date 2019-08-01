В США отменён юбилейный фестиваль в честь 50-летия "Вудстока"

В США окончательно отменён музыкальный фестиваль, приуроченный к пятидесятилетию "Вудстока". Об этом сообщили организаторы мероприятия, в числе которых Майкл Лэнг, один из основателей знаменитого фестиваля 1969 года.

По данным американских СМИ, решение об отмене принято спустя три месяца после того, как организаторы потеряли главный источник финансирования. Им был международный коммуникационный холдинг Dentsu Aegis Network.

Сначала юбилейный фестиваль хотели провести на автодроме Уоткинс-Глен в 185 километрах от Нью-Йорка, затем – на площадке в штате Мэриленд. По словам Майкла Лэнга, команда фестиваля столкнулась с "серией непредвиденных неудач" и не сможет провести мероприятие с заявленным составом и в тех масштабах, на которые рассчитывали организаторы и зрители. Лэнг отметил, что власти Нью-Йорка дважды отказывали в проведении мероприятия.

На пятидесятилетии Вудствока должны были выступить Jay-Z, The Killers, Imagine Dragons, Майли Сайрус, а также несколько участников оригинального фестиваля, в частности Джон Фогерти и Карлос Сантана. Планировалось, что фестиваль состоится в середине августа, а вход на него будет бесплатным.

Один из самых знаменитых в мире музыкальных фестивалей "Вудсток" состоялся 15-18 августа 1969 года в местечке Бетел, штат Нью-Йорк. Его посетило посетило более полумиллиона человек. В этом году центр искусств города Бетел планирует серию мероприятий в честь пятидесятилетия "Вудстока". На них выступят Сантана, Фогерти, а также группа бывшего барабанщика The Beatles Ринго Старра.