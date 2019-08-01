В Приамурье затопило уже больше 30 населённых пунктов

Количество затопленных населённых пунктов Приамурья выросло до 32. Об этом сообщает правительство региона. Глава Благовещенского района Евгений Седых заявил изданию "Сибирь.Реалии", что уровень воды в реке Зея продолжает расти – пик ожидается в четверг, 1 августа.

По официальной информации, от воды уже пострадали 11 муниципальных образований Приамурья и один город. За последние сутки затопило ещё два населённых пункта, в итоге их общее количество выросло до 32, заявили в пресс-службе областной администрации. Число затопленных жилых домов достигает 480, в них жили 1035 человек, в том числе 248 детей.

По словам главы Благовещенского района Седых, несмотря на рост числа затопленных дворов – с 32 до 50, в дома вода пока не зашла и эвакуация не требуется. В среду, 31 июля, из района заранее вывезли двух маломобильных жителей – их разместили в больнице. Пик паводка прогнозируют на четверг, 1 августа.

"Пока отмашки на эвакуацию нет. Единая диспетчерская служба мониторит уровень воды - как только он станет критическим, будет объявлено об эвакуации. Мы оповестили жителей о необходимости поднять на верхние этажи домов всех домашних животных и ценные вещи", – сообщил Евгений Седых.

​Жители другого района Приамурья сообщили изданию "Сибирь.Реалии" о том, что уровень воды уже снижается. "Да, мы попали под затопление, все дома в селе Норск. На 31 июля в воде оставалось 26 домов. Сейчас вода уходит. Я заведующая фельдшерским пунктом, его тоже затопило", – сообщила Альбина Супрун из села Норск Селемджинского района Приамурья.

Из-за наводнения без электричества остались 11 населённых пунктов, ещё 16 – отрезаны от внешнего мира из-за затопленных дорог. Эвакуирован 2381 человек, в том числе 824 ребенка, сообщили чиновники. По их данным, в пунктах временного размещения на 1 августа находится 551 человек, в том числе 247 детей. 1830 человек, среди которых 577 детей, разместились у родственников.