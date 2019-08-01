"Голос": в московских СМИ с зимы шла кампания за провластных кандидатов

Движение в защиту прав избирателей "Голос" нашло признаки скоординированной компании в поддержку провластных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Она началась в окружных печатных изданиях ещё зимой, задолго до официального старта предвыборной кампании, пишут "Ведомости".

О скоординированности действий СМИ свидетельствует массовый характер и относительная синхронность появления материалов, заявляют активисты "Голоса". Они провели исследование 168 номеров газет 11 столичных префектур. Многотысячные тиражи распространяются в бюджетных организациях а также кладутся в почтовые ящики жителей города.

"Голос" оценивает расходы на издание и распространение таких газет в период, предшествующий кампании, в 200 миллионов рублей или больше.

Активисты отмечают, что в публикациях окружных изданий не уделяется внимание действующим депутатам, которые отказались от участия в новых выборах, а также оппозиционерам.

Власти Москвы отрицают применение административного ресурса и наличие списка кандидатов, которых поддерживает мэрия, уточняют "Ведомости".

Недопуск независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму уже привел к акциям протеста в российской столице. Незарегистрированные кандидаты заявляли о многочисленных фальсификациях в работе городских избирательных комиссий.