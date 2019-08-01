"Сакральная территория". Арест за пародию на ГИБДД

Актер московского театра "Современник" Дмитрий Смолев, снявшийся в пародийном видеоклипе в образе пьяного сотрудника ГИБДД, арестован на восемь суток. Административное наказание назначено за незаконное ношение форменной одежды сотрудника ГИБДД и мелкое хулиганство. В официальном сообщении МВД говорится, что "мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации".

В театре "Современник" на арест Смолева отреагировали спокойно – в специально выпущенном пресс-релизе сообщается, что отмены и замены спектаклей в связи с этим не планируется, а работу актера, вызвавшую такую реакцию, можно назвать "состоявшейся и даже талантливой".

В отношении Дмитрия Смолева возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.12 КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды" и 20.1 - "Мелкое хулиганство".

Ранее задержанный актер пояснил, что форму сотрудника органов внутренних дел ему "предоставил блогер для съемок в клипе". Во время съемок, пока технический персонал "переставлял свет", актер и другие участники съемок стали "просто дурачиться". Так и появился ролик, который в МВД посчитали дискредитацией правоохранительных органов.

Культурный обозреватель Слава Шадронов написал в Фейсбуке, что полицейские задержали актера "Современника" Дмитрия Смолева прямо перед спектаклем, в котором он должен был играть. "Спектакль состоялся, на роли два состава, вместо Смолева вышел Евгений Павлов", –​ сообщил Шадронов.

Кинокритик и сценарист Ольга Галицкая полагает, что актер "Современника" Дмитрий Смолев был арестован несправедливо и незаконно:

Понятно, что это шутка, это пародия, это сделано без намерения кого-то оскорбить или задеть

– Это абсолютно возмутительная история, тем более в Год театра. Непонятно почему, именно деятели театра привлекают к себе какое-то особое внимание правоохранительных структур. Дмитрия Смолева я видела в спектакле "Дюма", как раз в той роли, которую ему не дали сыграть 30 июля, потому что его забрали в полицию. Талантливый актер, и так же талантливо он сыграл в этом крошечном ролике подвыпившего человека в форме ГИБДД в неадекватном состоянии. Понятно, что это шутка, это пародия, это сделано абсолютно без намерения кого-то оскорбить и задеть. Непонятна реакция этих самых полицейских и представителей ГИБДД. Конечно, они могли обидеться. Но это не повод арестовывать человека и везти в полицию из театра. У нас вообще повышенная обидчивость в обществе, не только у полицейских, а у кого угодно. Все горазды обижаться каждую секунду, и при этом норовят засадить за свои обиды в тюрьму. Это говорит о ненормальной ситуации в обществе. Для любого вменяемого человека это оскорбительно. Многие актеры и кинорежиссеры возмущаются тем, что произошло, шокированы этим. Но мне показалась несколько странной реакция театра "Современник". Они просто сказали, что на репертуаре театра арест актера никак не отразится. Ни слова в поддержку своего коллеги, ни, тем более, каких-то действий в его защиту. Мне кажется, это странно, – полагает Ольга Галицкая.

Радио Свобода направило запрос в театр "Современник" с просьбой прокомментировать арест Дмитрия Смолева, но нам сообщили, что позиция театра отображена в пресс-релизе.

Сценограф и художник по костюмам спектакля "Дюма", в котором занят Дмитрий Смолев, Евгений Митта объяснил, что возмущен арестом своего коллеги:

Это совершенно преувеличенная, кошмарная реакция на анекдот в форме видео. Мы возвращаемся в сталинские времена

– Это совершенно преувеличенная, кошмарная реакция на анекдот в форме видео. Мы возвращаемся в какие-то сталинские времена. У нас сейчас пытаются возвратить сталинские ценности, и этот арест – абсолютно в духе того времени. Дать 8 суток человеку, артисту за то, что он снял такое критическое и пародийное видео... Это же форма пародии, как можно за это арестовывать человека? Мне это кажется какой-то просто чудовищной несправедливостью.

​–​ Официально театр "Современник" довольно спокойно отреагировал на арест Дмитрия Смолева. А как в самом театре относятся к этому аресту, что говорят актеры, сотрудники?

Думаю, ввсе трезвомыслящие люди оценивают это критически

–​- Я не знаю. Я общался только с Мишей (Михаил Ефремов – режиссер спектакля "Дюма", – прим. РС), но он уже свою позицию высказал. Я не нахожусь все время в театре, поэтому не могу сказать об общей позиции. Но я думаю, что все трезвомыслящие люди оценивают это критически. Арест – это абсолютный нонсенс. Кроме того, ГИБДД – это ведомство, в котором происходят какие-то ужасные вещи, там и коррупция, и всё, что хотите. Что, они такие ангелы, про них вообще ничего нельзя говорить? Это все вписывается в политическую парадигму последних лет: нельзя критиковать власть, нельзя критиковать полицию, не троньте, это сакральная территория, которая должна быть лишена всякой критики, юмора, иронии и так далее. Здесь нет никакого расхождения с общими тенденциями, которые происходят в последние годы, всеми законами, которые принимались, все это в русле авторитарного ведения всех дел, – считает сценограф и художник по костюмам Евгений Митта.

Адвокат Дмитрий Джулай, которого мы попросили прокомментировать предъявленные Дмитрию Смолеву обвинения, полагает, что назначенное судом наказание могло бы быть значительно мягче:

Мое субъективное мнение - актер совершенно незаконно привлечен к ответственности

–​- Я не знакомился с материалами дела, но из того, что я увидел на сайте МВД, в их официальном пресс-релизе, мое субъективное мнение, что этот актер совершенно незаконно привлечен к ответственности. Ему назначено наказание в виде административного ареста, а по статье 17.12 КОАП за незаконное ношение форменной одежды полагается наказание в виде административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей с конфискацией формы одежды, знаков отличия, символики и так далее. Во-вторых, я считаю, что нельзя считать незаконным ношение этой формы, поскольку он актер, он участвовал в съемках клипа, и он, по сути, выполнял свои рабочие обязанности. То есть это нормально для актера – сниматься, играть сотрудников полиции. Давайте тогда привлекать всех актеров, которые снимались в бездарных милицейских сериалах на нашем телевидении. Что касается статьи 20.1, я не знаю, по какой части его привлекли. Если его привлекли по части 1-ой этой статьи, она предусматривает административный арест до 15 суток. Но там должно быть нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу, оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение или повреждение чужого имущества. Ничего этого актер на видео не совершал. Он изображал пьяного, но это же не значит, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Никакой общественный порядок он не нарушал.

Если же его привлекли по части 3-ей этой статьи КОАП – за "распространение в информационных сетях информации, выражающей неприличные формы, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству" и так далее, по тому самому закону Клишаса – то она влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей, и там тоже не предусмотрен административный арест. Поэтому к этому решению очень много вопросов. Наши правоохранительные органы очень блюдут свое реноме. Ничто не может так испортить репутацию полиции, как действия самой полиции, особенно в свете последних событий, в том числе и решение о посадке этого несчастного актера. Я не знаю, подавал ли он апелляционную жалобу на постановление суда. А вообще он имеет полное право обжаловать это решение, – уверен адвокат Дмитрий Джулай.