Налоговая инспекция проверяет "Дождь". Телеканал освещал протесты

Налоговая инспекция начала проверку телеканала "Дождь". Об этом сообщила в четверг генеральный директор телеканала Наталья Синдеева. В Фейсбуке она привела список документов, который затребовали налоговые инспекторы. В их числе – декларации о доходах и расходах с 2016 по 2018 год, информация о заемных средствах, договоры о взаимоотношениях "Дождя" с иностранными организациями. Срок предоставления документов – десять рабочих дней. Синдеева не написала, с чем, по её мнению, связана проверка.

Телеканал "Дождь" активно освещает акции протеста в Москве в поддержку независимых политиков, которых отказываются регистрировать кандидатами на выборах в Мосгордуму. Перед акцией протеста 27 июля "Дождь" сделал свой эфир в интернете бесплатным. Прямая трансляция акции продолжалась около 11 часов. В тот же день в студию канала пришла полиция, чтобы вручить главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий".