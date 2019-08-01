Обвиняемые в подготовке терактов в Татарстане заявили о фабрикации дела

Обвиняемые в подготовке терактов в Татарстане таксисты из Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов заявили о том, что уголовное дело против них сфабриковано.

В четверг, выступая на заседании по избранию меры пресечения в Вахитском суде Казани, Шамшутдинов заявил, что его обвиняют в призывах к террористической деятельности только за то, что он интересовался этой темой, читал соответствующие статьи в интернете и "просто много болтал". При этом запрещённые вещества, которые якобы были найдены у обвиняемого, ему подбросили при задержании.

О том, что вещественные доказательства по делу были подброшены полицейскими, заявил и Зайнагутдинов. По его словам, вещей, которые оперативники обнаружили в его машине, до этого там не было.

Оба обвиняемых не признали свою вину. Они утверждают, что никаких преступлений совершать не собирались. Тем не менее, суд отправил Шамшутдинова и Зайнагутдинова под арест.

Накануне ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Татарстане и задержании двух россиян, сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Как объявило ведомство, у задержанных были обнаружены взрывные вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

По данным следствия, Шамшутдинов и Зайнагутдинов этим летом призвали жителей Нижнекамска совершать теракты в интересах ИГ, искали яд, чтобы отравить сотрудников МВД и ФСБ в ведомственных столовых, а также планировали захват заложников.