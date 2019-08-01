В России возбудили первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

В Красноярске возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров. Сотрудников краевого министерства лесного хозяйства обвиняют в халатности. Число подозреваемых не разглашается. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следователи считают, что должностные лица с марта не предпринимали необходимых действий для ликвидации возгораний. Из-за этого огонь распространился на большой территории. Сумма ущерба уточняется.

Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, достигла почти трёх миллиона гектаров. В тушении участвуют около трёх тысяч человек, 390 единиц техники и 28 самолётов и вертолётов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Роскосмос опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят пожары с орбиты. Дым от пожаров, по данным NASA, достиг Аляски и Канады.