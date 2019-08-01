Опубликовано постановление о возбуждении дела о "беспорядках"

Следственный комитет предъявил четвёртое обвинение по уголовному делу о массовых беспорядках во время уличной акции 27 июля за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму. Самариддину Раджабову 21 год. 31 июля его доставили из спецприёмника в изолятор временного содержания. 2 августа суд изберёт меру пресечения. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на координатора "ОВД-Инфо" Анну Фролову.

По словам Фроловой, обвиняемого защищает адвокат по назначению.

Раджабова задержали в день акции. Мещанский районный суд Москвы ранее арестовал его на 10 суток за участие в несанкционированном мероприятии.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков публикует фотокопию постановления о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. В нём говорится, что "не позднее 14.07.2019 при неустановленных обстоятельствах неустановленные лица, преследуя цель посягательства на основы безопасности и дестабилизации социально-политической обстановки в Российской Федерации, (…) решили организовать на территории г. Москвы массовые беспорядки, сопровождающиеся оказанием вооружённого сопротивления представителям власти" (орфография сохранена – прим. РС). Как говорится в документе они "приискали лиц, оппозиционно настроенных к действующим органам государственной власти, которых склонили к организации и участию в массовых беспорядках" (орфография сохранена – прим. РС). Собственно беспорядками в постановлении названо, в частности, перекрытие Садового кольца, а также "нанесение сотрудникам Росгвардии ударов руками в область головы".

Ранее в четверг, 1 августа, Следственный комитет предъявил обвинение троим участникам акции протеста – Кириллу Жукову, Алексею Миняйло и Ивану Подкопаеву. Мера пресечения им пока не избрана. Все трое свою вину не признают.

Всего Следственный комитет России объявил о задержании пяти подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках и нападениях на полицейских на акции оппозиции. Имя пятого подозреваемого пока не известно. В ведомстве отметили, что установили причастность к беспорядкам более десяти человек.

По данным правозащитников, 27 июля полиция и Росгвардия задержали около 1400 человек. Более семидесяти участников протеста получили травмы. Более двадцати человек обратились за медицинской помощью. Правозащитники считают, что события 27 июля нельзя квалифицировать как массовые беспорядки, поскольку они не сопровождались насилием и уничтожением имущества со стороны протестующих.