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Мэрия Москвы заявила о согласовании акции 10 августа. Организатор это отрицает

Акция протеста в Москве, 27 июля 2019 года

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Власти Москвы сообщили о согласовании митинга до 100 тысяч человек за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 10 августа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя мэрии Василия Олейника. По его словам, договоренность была достигнута с группой граждан и организатором Еленой Русаковой, муниципальным депутатом и незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму.

​В свою очередь Русакова заявила, что не получала никаких документов о согласовании митинга 10 августа, и назвала информацию о согласовании неверной.

Протесты с требованием допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов начались в Москве в середине июля. Самой массовой стала несогласованная акция в центре российской столицы 27 июля. Полиция и Росгвардия задержали почти 1400 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках. Обвиняемыми по делу пока проходят четыре человека.

Следующая акция протеста в Москве назначена на 3 августа. Участники планируют выйти на Бульварное кольцо. Власти мероприятие не согласовали.​

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