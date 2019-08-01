Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Вашингтон с 1 сентября повысит пошлины на товары из Китая на 10 процентов на сумму 300 миллиардов долларов. Об этом президент США Дональд Трамп написал в твиттере. Он добавил, что новые пошлины не коснутся товаров на которые уже введены 25-процентные пошлины.

Трамп сообщил, что американская делегация недавно вернулась с переговоров с Китаем. Глава Белого дома назвал встречу конструктивной. Однако президент выразил сожаление из-за желания Пекина добиться изменения условий торговой сделки.

По словам Тпампа, Китай ранее обязался закупить американскую сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, но так и не сделал этого. При этом президент США выразил надежду на продолжение диалога.

После сообщения Трампа курс доллара на Московской бирже вырос на 43 копейки и составил на максимуме 64 рубля 25 копеек. Курс евро вырос на 61 копейку и составил 71 рубль 23 копейки.

Нефть Brent на Лондонской бирже подешевела на семь процентов, но затем скорректировалась по цене. Эксперты связали изменение цены на нефть с решением президента США ввести дополнительные пошлины.

Торговая война США и Китая началась в прошлом году. Тогда Трамп повысил пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил зеркально. Ожидалось, что торговое соглашение будет заключено в 2019 году. Однако Трамп обвинил Китай в нарушении договорённостей и приказал ввести пошлины на все китайские товары. Китайские власти в ответ ввели дополнительные тарифы на ряд американских товаров.