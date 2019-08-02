Прокуратура Москвы вынесла незарегистрированному кандидату в Мосгордуму, юристу ФБК Любови Соболь предостережение в связи с запланированной на субботу акцией. Городские власти не согласовали мероприятие в установленном порядке, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на представителя прокуратуры.

Активисты хотят провести 3 августа акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Она запланирована в формате так называемой "прогулки по бульварам". Штаб Алексея Навального создал в Фейсбуке страничку этого мероприятия, предлагая всем желающим в субботу выйти на Бульварное кольцо.

В прокуратуре сегодня заявили что "правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", – цитирует "Интерфакс".

Ещё одна акция запланирована на 10 августа. Власти Москвы утверждают, что митинг численностью до 100 тысяч человек на проспекте академика Сахарова согласован. Организаторы заявляют, что не получали документального подтверждения.

Предыдущую акцию за допуск независимых кандидатов 27 июля разогнала полиция и Росгвардия, было задержано более тысячи человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.