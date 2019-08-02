Bloomberg: Россия поставляет бензин и газойль в Венесуэлу

Поставки бензина и других нефтепродуктов из России в Венесуэлу помогают этой стране избегать обострения топливного кризиса - утверждается в расследовании агентства Bloomberg. По данным агентства, в июне и июле в Венесуэлу из России было поставлено не менее 600 тысяч баррелей бензина, а также сырьё для его выработки - вакуумный газойль.

По данным онлайн-трекинга судов, топливо перевозится танкерами из порта Тамань на Чёрном море на Мальту, где перекачивается на другие танкеры, отправляющиеся в Венесуэлу. Весь путь занимает около месяца. Аналитики называют это необычным. Венесуэла, однако, вынуждена прибегать к импорту бензина из России из-за санкций, введённых против неё США, обвинившими президента Николаса Мадуро в узурпации власти. Санкции в том числе предусматривают запрет на поставку топлива из США.

В четверг президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения режима карантина или даже блокады в отношении Венесуэлы. Никаких деталей о сроках или масштабах такой акции Трамп не привел.

Корреспондент задал Трампу вопрос, рассматривает ли он сценарии с установлением карантина или блокады в свете обширного сотрудничества с Венесуэлой Китая и Ирана. "Да, рассматриваю", ответил президент США.

До настоящего момента Вашингтон полагался лишь на экономические и дипломатические средства нажима на Каракас и избегал силовых решений. Вместе с тем официально Белый дом применение силы никогда не исключал. Союзники США в Латинской Америке выступают против силового варианта.

Соединенные Штаты и большинство других стран Запада признают в качестве законного временного правителя Венесуэлы главу парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом в январе. Реальная власть в стране остаётся в руках Мадуро, которого поддерживают, в частности, Китай, Иран и Россия, отправившая в Венесуэлу своих военных советников.