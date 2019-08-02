Министерство иностранных дел Японии прокомментировало визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп. Согласно заявлению японских дипломатов, он "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов.
Дмитрий Медведев прибыл на курильский остров Итуруп из Южно-Сахалинска в пятницу, 2 августа. Власти Японии сообщили, что этот визит "уязвляет чувства японских граждан", цитирует ТАСС.
"Подобный визит несовместим с позицией Японии по северным территориям и является чрезвычайно прискорбным", – заявил МИД Японии, вместе с тем призвав Россию "предпринять конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора".
Российское посольство сообщило о получении представления от японской стороны в связи с визитом Медведева на Итуруп. Оно отклонено, заявили агентству ТАСС российские дипломатические представители.
Дмитрий Медведев заявил, что протесты Токио не вызывают беспокойства, и назвал Курилы российской землёй.
В июле Россия отказалась от переговоров с Японией о передаче двух из четырёх островов Южных Курил в рамках обсуждения заключения мирного договора между странами. Одной из причин отказа от переговоров называются опасения России в связи с тесными отношениями между Японией и США, а также возможность ухудшения отношения жителей России к власти из-за компромисса с Японией.
- 23 июля президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) заявил, что Россия не собирается передавать Японии Южные Курилы.
- Курильские острова входят в Сахалинскую область. Япония считает, что южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – должны принадлежать ей по Трактату о торговле и границах 1855 года.
- СССР присоединил острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, по которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Но японские власти в последующие годы были согласны только на возвращение всех островов. Договор до сих пор не подписан.
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