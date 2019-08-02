Министерство иностранных дел Японии прокомментировало визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп. Согласно заявлению японских дипломатов, он "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов.

Дмитрий Медведев прибыл на курильский остров Итуруп из Южно-Сахалинска в пятницу, 2 августа. Власти Японии сообщили, что этот визит "уязвляет чувства японских граждан", цитирует ТАСС.

"Подобный визит несовместим с позицией Японии по северным территориям и является чрезвычайно прискорбным", – заявил МИД Японии, вместе с тем призвав Россию "предпринять конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора".

Российское посольство сообщило о получении представления от японской стороны в связи с визитом Медведева на Итуруп. Оно отклонено, заявили агентству ТАСС российские дипломатические представители.

Дмитрий Медведев заявил, что протесты Токио не вызывают беспокойства, и назвал Курилы российской землёй.

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​В июле Россия отказалась от переговоров с Японией о передаче двух из четырёх островов Южных Курил в рамках обсуждения заключения мирного договора между странами. Одной из причин отказа от переговоров называются опасения России в связи с тесными отношениями между Японией и США, а также возможность ухудшения отношения жителей России к власти из-за компромисса с Японией.