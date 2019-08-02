Большинство Джонсона в Палате общин сократилось до 1 голоса

Большинство, которым располагает кабинет Бориса Джонсона в британской Палате общин, сократилось всего до одного голоса - после того, как кандидат от правящей Консервативной партии в четверг проиграл досрочные выборы в одном из округов в Уэльсе.

Депутатом была избрана кандидат от оппозиционных либеральных демократов Джейн Доддс. Либеральные демократы выступают против выхода Британии из ЕС и особенно возражают против так называемого "Брекзита без сделки" - то есть выхода из ЕС без какого-либо соглашения. Джонсон не исключает такого исхода. Наблюдатели отмечают, что поражение консерваторов, пусть даже в одном округе, может быть интерпретировано как несогласие избирателей с "Брекзитом без сделки".

При этом Джонсон стал премьер-министром лишь около недели назад, и неясно, насколько на исход кампании повлияло его назначение.

Консерваторы не имеют большинства в Палате общин, однако пользуются поддержкой североирландских юнионистов, что и позволяет премьеру избегать вотума недоверия. По вопросу о Брекзите, однако, расколота сама Консервативная партия. Большинство её депутатов поддерживает Джонсона и не исключает варианта "Брекзита без сделки" - если с Евросоюзом не удастся договориться. Ряд депутатов от партии тори, однако, считает такой вариант неприемлемым.

Ранее именно отсутствие единства среди консерваторов привело к тому, что парламент несколько раз отклонил соглашение о Брекзите, достигнутое прежним премьером Терезой Мэй, что привело к переносе даты выхода Британии из ЕС на 31 октября и к отставке Мэй. Джонсон обещал, что дата Брекзита больше переноситься не будет.