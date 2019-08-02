В Москве по делу о "массовых беспорядках" арестованы двое

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца двух участников акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда. Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева обвиняют по делу о "массовых беспорядках", которыми городские власти признали акцию в центре Москвы 27 июля.

25-летнему Ивану Подкопаеву ранее назначили восемь суток ареста по административной статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. В ночь на 1 августа Подкопаева увезли на допрос по уголовному делу.

28-летнего Кирилла Жукова изначально оштрафовали за участие в акции, но через несколько дней тоже доставили в Следственный комитет и предъявили новое обвинение. Адвокат Жукова сегодня рассказала, что её подзащитный объявил голодовку с момента задержания.

Ещё один обвиняемый, волонтёр штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, записал видеообращение. В нём активист подчеркнул, что даже не участвовал в митинге 27 июля у московской мэрии, поскольку его задержали раньше. Миняйло заявил, что оказался в этой ситуации из-за своего неравнодушия и любви к своей стране.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в пятницу сообщил, что над делом о массовых беспорядках, работают 84 следователя. Дела о "массовых беспорядках" и применении насилия в отношении представителей власти на акции объединены, уточняет Чиков.

Пока известны имена пяти обвиняемых в массовых беспорядках – Евгений Жуков, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Иван Подкопаев. Эту же статью предположительно вменяют Евгению Коваленко, который уже арестован по делу о нападении на представителя власти. Он признал, что метнул мусорную урну в ОМОНовца.