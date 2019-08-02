Власти Москвы согласовали стотысячный митинг на 10 августа

Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Сахарова с числом участников до 100 тысяч человек. Это следует из документа, который московские власти направили в редакцию "Новой газеты" по запросу главы редакционного совета этого издания Дмитрия Муратова. Документ направлен на имя незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Елены Русаковой, которая подавала заявку на проведение митинга в поддержку независимых кандидатов.

О согласовании митинга московские власти сообщили накануне, Русакова, однако, заявила, что не получала от них никакого документа. В пятницу она написала в Фейсбуке, что настаивает на "коллективной открытой встрече" с представителями мэрии для обсуждения приемлемого формата и места мероприятия, поскольку заявки на митинг 10 августа в разных местах подавала не только она, но и другие.

Кроме того, она настаивает, что власти должны обеспечить безопасность участников несогласованной акции протеста, запланированной на 3 августа.

В пятницу в соцсетях распространяется скан документа, якобы подписанного Русаковой, с согласием на изменение формата мероприятия 10 августа с шествия на митинг без шествия. Сама она утверждает, что не подписывала этот документ. "Просьба понимать, что сейчас специально идут вбросы, чтобы всех перессорить и запутать" - пишет Русакова.

Она один из немногих незарегистированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые остаются на свободе. Многие другие отбывают административный арест в связи с несогласованной акцией 27 июля.

Активисты призывают выёти 3 августа на акцию за честные выборы в Москве на Бульварном кольце. Прокуратура Москвы считает акцию незаконной и направила предостережение ещё одному незарегистрированному кандидату - юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.