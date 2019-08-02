Россияне верят телевизору? Соцсети об итогах опроса "Левада-центра"

Одно из последних социологических исследований "Левада-центра" показало, что большинство россиян по-прежнему узнают о том, что происходит в мире, из телевизора. Коротко суммирует данные опросов телеграм-канал Журналистика:

Интересное в новом исследовании «Левады» «Российский медиа-ландшафт — 2019»:



• Журналист, вызывающий доверие — Владимир Соловьев;

• Самая читаемая газета — АиФ;

• Самый популярный новостной интернет-ресурс — агрегатор «Яндекс.Новости»;

• Основной источник информации — ТВ;

• Новостям из какого источника доверяют больше — ТВ;

• Самые популярные телеканалы с новостями — «Россия 1» и «Первый»;

• Самая посещаемая соцсеть — VK.

Широко обсуждать исследование в соцсетях начали после того, как в ряде СМИ вышли новостные заметки с заголовками, в которых утверждалось, что из всех журналистов россияне больше всего доверяют Соловьеву и Малахову.

Артем Галустян

вот иди и вешайся

​Анатолий Букин

Единственный вопрос, где тут журналисты?

Александр Пилигрим

Лучшие эскортники власти. Доска помёта.)

Александр Чепуренко

Хороший в основе своей список, пригодится, когда настанет время заняться определением дальнейшей судьбы рупоров режима :)

Александр Тимофеевский

Кто перед глазами, тому и доверие. Иначе и быть не могло. Печалит тут первая пара: политический жулик вдвое опережает бытового скандалиста. Такая победа высокого над низким, абстрактного над обыденным. Вот она, наша духовность - на последнем этапе своего тысячелетнего пути.

Алексей Беляков

Можно диссер накатать. "Духовное развитие России за сто лет. От Владимира Соловьева до Владимира Соловьева".

Геннадий Смирнов

Есть и еще один аспект. Соловьев говорит свободно, "<трындит> как дышит", а Малахов косноязычен и крайне зависим от команд режиссера и редактора. Своего рода победа русского слова.

Екатерина Шульман

Меня порадовали цифры. Знают немногих, не доверяют никому. У всех участников проценты - слезы.

Впрочем, у тех, кто помимо новостей почитал и собственно исследование, возникли вопросы и к социологам. Под графиком, опубликованным "Левада-центром", приводится вопрос, на который отвечали респонденты, и слова "доверие" в нем нет. Звучит он так: "Назовите, пожалуйста, пять российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политических ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой и выступлениями которых вы стараетесь следить?"

Иван Преображенский

Скажите мне, где тут в вопросе слово "доверие" или намек на него?

Вообще людей просто спросили: Каких людей, которых вы считаете журналистами, вы вообще помните?

Зачем надо было вписывать слово "доверие"?

UPD. И вопрос к РБК теперь уже. А зачем у вас бильды сделали картинку без оригинального вопроса Левады и он у вас вообще не процитирован. А теперь все эту рбкашную табличку репостят.

Сергей Шелин

Поскольку госагитслужба топчет москвичей, левадовский вопрос про отношение к ее говорящим головам сегодня в масть. И интересно видеть, как наши свободолюбцы покорно повторяют за Левадой, что публика, мол, верит Соловьеву как никому другому.

А теперь прочитайте подпись под картинкой из левадовского отчета. Ничего не удивляет? Вам действительно все понятно? Вам не странно читать подряд: "Респонденты сами называли фамилии журналистов, которые вызывают наибольшее доверие", но при этом задаваемый этим респондентам вопрос якобы формулировался так: "Назовите российских журналистов..., за работой и выступлениями которых вы стараетесь следить?"

Так какой вопрос на самом деле задавал Левада-центр? О доверии Соловьеву или о слежении за работой Соловьева? И если, вопреки собственным их разъяснениям, спрашивали они все-таки именно о доверии Соловьеву, то почему не задавали вопроса и о недоверии Соловьеву? Ведь правила проведения опросов требуют предоставить респонденту выбор.

Не одобряю, но хоть могу понять, когда люди либерального круга закрывают глаза на подтасовки и манипуляции опросной службы, если считают, что она им подпевает. Но так послушно кивать, когда эта служба манипулирует в пользу того, кто вытирает о них ноги, это совсем уж мазохизм.

Владимир Долин

Я видел вопрос. И видел интерпретацию ответа на этот вопрос авторов исследования. Совершенно справедливую и обоснованную. Объяснять, почему интерпретация авторов исследования обоснована в коротком комментарии не хочу. Скажу только, что вплоть до мая 1945 самое большое доверие у читателей и радиослушателей Германии вызывали обозреватель Штрейхер и радиоведущий Геббельс ( у тех, кто еще читал и слушал). За отсутствием других.

Ирина Чукомина

Моя преподавательница по журналистике в начале нулевых любила говорить (вроде цитируя Познера), если зрителю каждый день показывать лошадиный зад, то зрители будут верить лошадиному заду)))

Путаницу попытался объяснить представитель Левада-центра Денис Волков. Оказывается, социологи центра считают, что вопросы "за кем вы следите" и "кому вы склонны доверять" взаимозаменяемы, а разные формулировки в вопросе, заголовке и аналитическом тексте использовались сознательно:

...У нас насколько открытых вопросов про журналистов (есть о доверии, есть и о том, за кем люди стараются следить). Задаем то один, то другой. Судя по ответам, это взаимозаменяемые вопросы, которые показывают одни и те же результаты. И поскольку трудно бывает за всем уследить -- мы назвали этот график, ориентируясь на свое понимание. Против истины особо мы не погрешили. Тем более на всякий случай привели исходные формулировки всех вопросов (и правильно сделали). И теперь все интересующиеся могут разобраться в деталях.

Владимир Соловьев итогами опроса остался доволен.

Впрочем, доля россиян, прикипевших к "ящику", постепенно снижается. На это указывает в развернутом посте об итогах опросов сотрудник центра ​Денис Волков:

Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается. Если десять лет назад информацию по телевизору получало 94% россиян, то сегодня таких 72%. Реже всего получают новости по телевизору самые молодые: 42% (среди россиян до 25 лет) против 93% среди самых пожилых (65 лет и старше). У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.

Доверие к телевидению, как источнику новостей, в последние несколько лет колеблется вокруг 55% населения. Однако десять лет назад эта цифра была на треть выше — почти 80% населения. Доверие к телевидению сохраняют прежде всего люди старше 35 лет. Кроме того, в прошлом году заметно снизилось доверие россиян к тому, как телевидение освещает отдельные темы, прежде всего экономические. Сегодня более половины населения считает, что то, освещение телеканалами положения дел в экономике “не соответствует действительности”.

Среди основных телеканалов, которые являются для россиян источниками новостей, сегодня по-прежнему лидируют Россия-1 (его смотрят 48% россиян) и Первый канал (47%). За ними с некоторым отрывом следуют НТВ (36%) и Россия-24 (31%) и РЕН-ТВ (17%). Небольшую аудиторию имеют телеканал Культура (5%) и РБК-ТВ (4%). Небольшой аудиторией обладают телеканалы как “Спас” (2%), Euronews (2%) и Дождь (1%).

Интернет и социальные сети, как источники новостей, по значимости сегодня опережают все остальные источники информации, кроме телевидения. За десять лет их аудитория выросла в три раза: с 9% до трети населения страны. <...>

Приблизительная совокупная аудитория «независимых СМИ», которые регулярно публикуют точки зрения, отличные от официальных, на сегодняшний день составляет порядка 35% россиян (при этом только 6% регулярно использует сразу несколько независимых источников). В крупнейших городах, таких как Москва эти цифры приближаются половине населения (в т.ч. 16% москвичей используют несколько независимых источников).

И все же 72% получающих "информацию", то есть пропаганду, из телевизора - цифра по-прежнему высокая.

Сергей Абашин

Хотя значение зомбоящика падает как источника информации, но он по-прежнему является главным её источником для основном части населения. И по-прежнему, добавлю, формирует мотивации многих людей и их взгляд на мир

В то время как рейтинг журналистов вызывает сомнения, цифрам, которые указывают на падение популярности телевидения как главного источника информации, комментаторы склонны верить.

Николай Травкин

По данным Левада-центра 25% россиян потеряли доверие к телевидению за 10 лет.

Вот теперь стало ясно, почему Моисей по пустыне именно 40 лет водил!!!

Александр Фельдман

Эпоха зомбоящика всё

Игорь Эйдман

Опавшие рейтинги пропаганды и прямое насилие

Любой тоталитарный режим стоит на двух ногах: пропаганде и насилии. Если слабеет одна нога, приходится сильнее опираться на другую.

Пропагандистская подпорка путинского режима за последнее время резко ослабла. Это толкает его на ужесточение прямого насилия. Именно здесь первооснова скандальной истории с изначально фальсифицированными выборами в Мосгордуму, обысками и задержаниями оппозиционных кандидатов, массовыми избиениями недовольных этим москвичей.

По данным Левада-центра: если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня - 72%. За это же время аудитория интернета и социальных сетей выросла в три раза: с 9% до трети населения страны.

Но это еще цветочки, за минувший год произошло буквально обвальное сокращение аудитории пропагандистских каналов:

- Аудитория "Россия 1" снизилась с 57 до 48%

- "Первого канала" - с 72 до 47%

- НТВ - с 44 до 36%,

- "Россия 24" - с 38 до 31%

- РЕН ТВ - с 21 до 17%

Молодежь телек в большинстве просто не смотрит

Только 42% среди россиян до 25 лет черпают новости из зомбоящика. В двух возрастных группах потребление новостей из соцсетей превышает долю ТВ: 64 против 42% у молодежи (18-24 лет) и 56 против 49% у респондентов от 25 до 34 лет.

Кирилл Шулика

В реальности телевизор просто проигрывает Интернету в удобстве, поэтому новое поколение уже сразу подсаживается на Интернет, минуя телевизор. Это неизбежно, но это не значит, что телевизор умрет. Во многом он мигрирует просто в тот же Интернет с отдельным или унифицированным продуктом. И это уже происходит. Если раньше в целом в Интернете был перекос, скажем, по политическим взглядам аудитории, то теперь оно все выравнивается и приходит в норму.

Анна Качкаева

Судя по всему, у "большой тройки" все нехорошо. Отток молодых и сокращение влияния вообще на аудиторию отражает не только доклад Левады о трендах, но даже и вчерашний вытащенный из этого же отчета РБКашниками вопрос про «популярных журналистов»: узнаваемость прокачивающих политическую «повестку» теледеятелей на самом деле не так уж и высока с учетом снижения количества смотрящих. Есть не заметные широкой публике, но зато очень важные для индустрии другие "дурные приметы". В июне - и об том мало писали и еще меньше обсуждали - стало известно, что каналы второго мультиплекса (развлекательные и молодежные) могут рассчитывать на господдержку. И это не только следствие неизбежно затратного перехода на цифру (кстати, никто из рапортующих чиновников не рассказывает, сколько процентов граждан - а он всегда есть - вообще отказались от телека при отключении от аналога), но и очевидного рекордного падения рекламного телевизионного рынка за последнюю пятилетку. Косвенное подтверждение проблем в этой сфере - опять же понятная профессионалам, но не растолкованная общественности - третья (!!! - это вчерашняя информация) за два года смена начальника главного эфирного рекламного продавца НРА. И все это на фоне все более видимого усиления на теле-кино безграничном онлайн-рынке русских "нетфликсов" - от Сбера до Яндекса. Попросту говоря, каналы и холдинги нервничают. Доходы тают, реклама уходит, народ утекает в интернет. Контент закупается по привычным высоким ценам (за «жирные годы» привыкли, что он дорог), производителям большие каналы поголовно не платят. Неуклонно - уже второй год - фиксируется снижение рейтинга главных по охвату каналов, в том числе новогодних эфиров и верховных прямых линий. Если на будущий год развлекательные каналы, которые пока еще удерживают и «продают» молодую аудиторию, получат господдержку, ее уже точно вряд ли получат каналы 1-го мультиплекса (в том числе Первый/Россия/НТВ). А это может означать, что общий уровень контента (в том числе тематическое разнообразие) будет падать, молодежь в структуре их аудитории вообще ужмется до минимума, пропагандистская накачка «орательных ток-шоу» (дешевая в изготовлении) все еще будет работать, но все меньше для аудитории 50 минус. В общем, в новом сезоне точно будет очень любопытно наблюдать, как начальники госканалов будут "продавать" (и выбивать бюджеты!) Кремлю идею объединяющего нацию телека, по традиции обеспечивающего «транзит власти», а начальники «молодежек» - премиальный контент для продвинутой аудитории с политическим подтекстом (кто знает, может и снимут теперь российский вариант «слуги народа» или еще какого «политического животного»)))

То, что дни телевидения сочтены, признает и Маргарита Симоньян:

Давайте для начала определимся, что мы имеем в виду, когда противопоставляем ТВ и интернет.

Телевидение — это что? 'Ну это, там, программы разные, ток-шоу и все вот это телевизионное'.



Неа. Не так.



В интернете тоже ток-шоу и программы, и не только сделанные специально для сети, а даже целиком взятые с ТВ. Оцените просмотры камеди и мультиков, снятых для ТВ.



Интерактивность? На ТВ при желании тоже можно устроить интерактивность — и часто ее устраивают. Не помогает и не спасет.



Телевидение отличается от интернета, по сути, только одним. Версткой. Телезритель обречен смотреть то, что за него решил программный директор, шеф-редактор, корреспондент. В том порядке и в то время, которое выбрали за телезрителя.



Телевидение жестко, неповоротливо, не дает возможности мгновенного выбора.



А интернет — дает.



Увидел фильм с Моникой Беллуччи, поставил на паузу, полез смотреть, сколько ей лет, заодно увидел, что еще она снималась в сцене с изнасилованием, побежал смотреть эту сцену — и так до утра.



Телевидение неудобно, а интернет удобен. Все неудобное и медленное уступает место удобному и быстрому. Телега — автомобилю, перьевая ручка — шариковой, шелковые чулки на подвязках — лайкровым колготкам. Несмотря на всю живописность подвязок.



Вот именно в таком виде — заданной телетрансляции с незыблемой версткой — наше старое доброе телевидение в силу собственной ригидной — и от этого фригидной — природы, железнодорожной неповоротливости, исключающей удовлетворение спонтанных прихотей потребителя, умрет еще при нашей с вами жизни.



И все популярные в высоких кабинетах разговоры о том, что надо приблизить интернет-повестку к ТВ или ТВ-повестку к интернету, так же старомодны и нерелевантны, как и само ТВ.



Ни хрена не поможет. Потому что дело совсем не в этом. Ускорить или замедлить смерть пациента может. Вылечить — нет. Ибо болезнь заложена в генокоде.



Вот такое у меня для вас харакири в прямом эфире.