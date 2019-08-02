Зеленский: все члены команды заранее написали заявления об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подтвердил, что руководитель его офиса (администрации) Андрей Богдан написал заявление об отставке. При этом он подчеркнул, что подобные заявления заранее написали "все" члены его команды, поскольку "не держатся за власть".

"Все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", – сказал Зеленский во время посещения Ивано-Франковска. Он подчеркнул, что решение об отставке Богдана не принято, и он остаётся на своём посту.

Возможная отставка главы офиса Зеленского стала накануне главной темой для обсуждения в украинских СМИ. Ряд СМИ утверждали, что Богдан написал заявление, другие со ссылкой на соратников Зеленского отрицали это. Было опубликовано и фото заявления об отставке по собственному желанию – однако без даты. Богдан в пятницу подтвердил его подлинность, предположив, что документ могли выложить в Сеть "журналисты-расследователи" или же спецслужбы с целью "провокации".

Оппоненты ранее подвергали Зеленского критике за назначение Богдана – бывшего юриста бизнесмена Игоря Коломойского – на высокий пост. Утверждалось, в частности, что он подпадает под закон о люстрации. Ряд комментаторов, кроме того, писали об отставке Богдана как якобы условии организации личной встречи президентов США и Украины. Юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиани ранее критиковал окружение Зеленского, обвиняя его в тесных связях с оппонентами Трампа. Комментаторы предполагали, что речь шла в том числе о Богдане.