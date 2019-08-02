Дональд Трамп выразил уверенность в хороших отношениях с КНДР

Президент США Дональд Трамп опубликовал несколько комментариев по поводу проведённых Северной Кореей ракетных испытаний. Три испытательных пуска ракет за несколько последних дней, по словам Трампа не нарушают соглашения, подписанного обоими лидерами на встрече в Сингапуре летом 2018 года.



"Председатель Ким обладает великим и прекрасным видением будущего своей страны. И только США и я, как президент, можем претворить это видение в реальность. Он примет правильное решение, потому что он слишком умён, чтобы не принять такого решения. И он не желает разочаровывать своего друга Дональнда Трампа", написал в Твиттере президент США.



"Председатель Ким не хочет разочаровывать меня нарушением установившегося доверия. КНДР слишком многого желает добиться - наращивание потенциала страны, руководимой Ким Чен Ыном, не имеет пределов. При этом Северной Корее есть что терять.



Ранее во вторник агентство Reuters сообщило, что Северная Корея произвела новое ракетное испытание рано утром 2 августа. Источник агентства Reuters сказал, что запуск не представлял угрозы для Соединённых Штатов, но не уточнил, сколько именно ракет было испытано.

31 июля Южная Корея сообщила о втором за неделю запуске в КНДР баллистических ракет малой дальности. Ракета пролетела 250 километров. Сеул полагает, что запуск осуществлён в рамках тестирования новых вооружений.

Южнокорейские власти подчеркнули, что ракетные испытания не способствуют снятию напряжения на Корейском полуострове. КНДР назвала прошлый запуск предупреждением соседу за сотрудничество с США в военной сфере. Вашингтон на фоне сообщений о ракетных запусках заявил, что не станет пересматривать совместные военные учения с Южной Кореей. Они намечены на август.