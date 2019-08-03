Алексей Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в Парке Горького, сообщают "Ведомости".

Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в Парке Горького пройдет фестиваль "Шашлык Live" с участием знаменитых рок-музыкантов. Вести его должны были телеведущая Светлана Зейналова и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, но музыкант в последний момент отказался.

«По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык live". Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы "Несчастный случай" в мероприятии», — говорится на странице коллектива в Faceboоk. Сообщение появилось около полудня в субботу.

Фестиваль «Шашлык Live» ранее никогда не проводился в Москве, известно о нем стало за несколько дней до начала мероприятия. Внимание на него обратил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков.