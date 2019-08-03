Корреспондентов "Медиазоны" остановили на выходе с "Пушкинской", заставляют подписать вот такое предупреждение и грозят посадить в автозак
В Санкт-Петербурге сегодня запланирована акция в знак солидарности с московскими кандидатами. Она согласована.
Вчера прокуратура города вынесла предостережение потенциальным участникам. Как писало издание "Бумага", в тексте, размещенном на сайте ведомства, говорилось: "любые попытки провести 3 августа 2019 года массовое несогласованное публичное мероприятие в городе Санкт-Петербурге — прямое нарушение закона". Сейчас прокуратура уточняет, что этот митинг согласован, однако в социальных сетях распространяются призывы продолжить акцию. Это, как пишут в ведомстве, повлечет "установленную законодательством ответственность".
Алексей Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в Парке Горького, сообщают "Ведомости".
Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в Парке Горького пройдет фестиваль "Шашлык Live" с участием знаменитых рок-музыкантов. Вести его должны были телеведущая Светлана Зейналова и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, но музыкант в последний момент отказался.
«По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык live". Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы "Несчастный случай" в мероприятии», — говорится на странице коллектива в Faceboоk. Сообщение появилось около полудня в субботу.
Фестиваль «Шашлык Live» ранее никогда не проводился в Москве, известно о нем стало за несколько дней до начала мероприятия. Внимание на него обратил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков.
До начала акции еще больше часа, но сотрудники силовых структур уже готовятся
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.