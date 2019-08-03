Кортнев отказался вести фестиваль, организованный мэрией Москвы

Российский музыкант Алексей Кортнев отказался участвовать в фестивале "Шашлык Live", который московская мэрия организовала в день запланированной в столице акции протеста.

Лидера группы "Несчастный случай" заявили как ведущего фестиваля. Сегодня в паблике коллектива появилось сообщение, что Кортнев не сможет принять участие в мероприятии по этическим причинам.

Ранее лидер "Несчастного случая" рассказал "Медузе", что узнал о фестивале "Шашлык Live" в последний момент. Музыкант выразил поддержку независимым кандидатам, из-за недопуска которых до выборов в Мосгордуму в Москве начались протесты.