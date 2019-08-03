Кортнев отказался вести фестиваль, организованный мэрией Москвы

Российский музыкант Алексей Кортнев отказался участвовать в фестивале "Шашлык Live", который московская мэрия организовала в день запланированной в столице акции протеста.
Лидера группы "Несчастный случай" заявили как ведущего фестиваля. Сегодня в паблике коллектива появилось сообщение, что Кортнев не сможет принять участие в мероприятии по этическим причинам.
Ранее лидер "Несчастного случая" рассказал "Медузе", что узнал о фестивале "Шашлык Live" в последний момент. Музыкант выразил поддержку независимым кандидатам, из-за недопуска которых до выборов в Мосгордуму в Москве начались протесты.
- Мэрия Москвы заявила о проведении 3 и 4 августа в парке Горького фестиваля "Шашлык Live" с участием известных рок-музыкантов. "Масштабная музыкальная программа запланирована на первый день праздника", – говорится на сайте мэрии. Уточняется, что вход свободный.
- Среди групп, которые должны выступить, упоминаются "Чайф", "Сплин", "Браво", "7Б", Uma2rman и Tequilajazzz. Программа фестиваля опубликована на сайте парка Горького. При этом лидер группы "Браво" Евгений Хавтан написал в Фейсбуке, что 3 августа она нигде не выступает. О том же написал и Евгений Федоров из Tequilajazzz. Ряд других групп подтвердили своё участие в фестивале.
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