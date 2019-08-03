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Выручка Huawei в России выросла за год на 70 млрд рублей

Исполнительный директор Huawei Technologies Вань Чжоу Мэн

В 2018 году российская дочерняя компания китайского производителя Huawei получила рекордную выручку - более 132 миллиардов рублей.

За один год заработок ООО "Техкомпания Хуавэй" в России увеличился сразу на 70 миллиардов. Чистая прибыль компании также выросла почти в два с половиной раза и составила 3,35 миллиардов рублей.

По данным издания РБК, резкому росту показателей способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.

В прошлом году общий объём российского рынка смартфонов тоже достиг рекордного значения: было продано более 30 миллионов устройств на сумму около 474 миллиардов рублей. Доля Huawei в количестве проданных смартфонов увеличилась с 11 до 20%, за счёт чего китайский производитель вышел на второе место, обогнав американскую компанию Apple.

Лидером рынка осталась южнокорейская компания Samsung.

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