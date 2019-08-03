Путин подписал закон, делающий возможной службу в ОВД до 70 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Максимальный возраст пребывания на службе в ОВД повышен с 60 до 65 лет для генерал-лейтенантов и генерал-майоров, с 55 до 60 лет – для полковников, и до 55 лет – для майоров и подполковников.

Кроме того, согласно закону, в течение пяти лет после достижения предельного возраста предусматривается возможность заключения новых контрактов с сотрудниками, имеющими положительную последнюю аттестацию и надлежащее состояние здоровья.

Комментируя документ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн отметил, что его принятие никак не связано с пенсионной реформой и "не меняет порядка выхода сотрудников ОВД на пенсию".

В свою очередь, секретарь замглавы МВД России Игорь Зубов пояснил, что закон направлен на "сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников органов внутренних дел".

Отдельно новым законом определён предельный срок, после которого полицейский не может быть уволен со службы в связи с совершением порочащего его честь поступка: шесть месяцев со дня, когда руководителю стало известно о нарушении, но не позднее трёх лет со дня его совершения.