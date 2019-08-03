Число задержанных на "прогулке по бульварам" превысило 300 человек

Число задержанных на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму превысило три сотни человек. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", который проводит мониторинг действий полиции и оказывает помощь задержанным.

По данным корреспондентов Радио Свобода, ведущих прямое включение из центра Москвы, наиболее интенсивные задержания проходили в районе Пушкинской и Трубной площадей. Людей также забирали в полицию с бульваров, на которых сегодняшняя акция проходит в формате "прогулки".

Среди задержанных – не только участники несогласованного мероприятия, но и сотрудники СМИ (в том числе имевшие при себе все необходимые документы) и случайные прохожие. Несколько человек пожаловались правозащитникам на побои.

Большинство независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвовавших в протестах последних недель, сейчас арестованы по административным статьями из-за акции у мэрии Москвы 27 июля. На ней полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, заведены административные и уголовные дела.

Власти Москвы расценивают акции протеста в поддержку независимых кандидатов как "массовые беспорядки".​