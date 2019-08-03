Московская полиция заявила, что задержан каждый третий манифестант

В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек. Таково официальное сообщение Главного управления МВД по Москве в связи с событиями с протестными акциями в городе.

По данным ОВД-Инфо, задержаны 685 человек. Независимой информации о числе участников акций пока нет. Манифестанты, называющие себя гуляющими горожанами, были рассредоточены в центре города на многих улицах и площадях.

Из сообщения московского полицейского управления следует, что задержан был каждый второй-третий участник акций, которые сегодня были названы "прогулками по городу". Вместе с тем, на видеокадрах телерепортажа, который вели журналисты Радио Свобода, видно, что между 18 и 19 часами московского времени десятки молодых людей оставались на бульварах и улицах, явно продолжая свой мирный протест и намеренно передвигаясь в сторону, где, по их предположениям, оставались группы протестующих.



Полиция и Росгвардия продолжали грубо обращаться с теми манифестантами, которые оказывались вблизи их кордонов. Журналист телеканала "Дождь" Владимир Роменский рассказал в студии, после возвращения из полиции, что у него один из правоохранителей сорвал с груди пластиковый пакет, в котором неходились его журналистские документы и официальный текст редакционного задания. Роменский выразил возмущение тем, что этот инцидент произошёл на глазал других правоохранителей, которые обязаны защищать журналистов. Он был доставлен в полицию, где письменно описал эпизод своего общения с правоохранителями, после чего был отпущен.