В Техасе жертвами стрелка-одиночки стали не менее 18 человек

В Техасе 18 человек убиты и десятки ранены в инциденте, произошедшем в субботу в городе Эль-Пасо у границы с Мексикой. Среди пострадавших есть старики и дети. Эти предварительные данные сообщили телеканалу ABC News источники в правоохранительных органах.

Подозреваемый стрелок взят под стражу. Мотивы его поступка не известны. Версию с несколькими стрелками власти исключили.



Стрельба началась на автостоянке перед универмагом Walmart. По словам очевидцев, на стрелке были брюки–карго и защитные наушники, он передвигался, пританцовывая. В магазин, однако, он зашел как будто на важное задание.



Дональд Трамп был проинформирован о случившемся и предложил помощь федерального правительства губернатору Техаса. Белый дом внимательно следит за ходом расследования.



По количеству убитых и раненых стрельба в Эль-Пасо попадает в число десяти самых массовых убийств в истории Соединенных Штатов.