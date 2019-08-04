"Битва за Москву-2". Соцсети об избиении оппозиции и прохожих

После действий полиции 27 июля все были готовы к тому, что несогласованную акцию 3 августа будут разгонять очень жестко, хотя, конечно, пытались надеяться на лучшее.

Иван Давыдов

В сто сорок пятый раз читаю у очередного благонамеренного гражданина (этот конкретный гражданин - гражданка, да еще и на зарплате, но не важно).

"Девушка на асфальте, которую бьет ОМОН - это такая традиционная слезовыжимательная технология".

И не могу понять, почему благонамеренным гражданам не приходит в голову совсем простая мысль: если не травить безоружных людей ОМОНом, если ОМОН не будет бить девушку, лежащую на асфальте, "традиционная технология" просто не сработает.

Николай Эппле

Завтра надо идти, конечно. И после 27-го это уже совсем не про недопуск на московские выборы история, а про сопротивление произволу и террору и про солидарность с теми, кто стал их невинными жертвами. И от того, сколько нас выйдет, будет не в последнюю очередь зависеть то, как вся эта история будет развиваться дальше, а также судьба тех, кому сейчас шьют новое болотное дело. Ну и наша с вами судьба, понятное дело.

Денис Панин

Вот взойдёт солнце и наступит 3 августа. Надеюсь, этот день не станет очередным чёрным днем в истории России. <...> Я ни к чему не призываю и не агитирую. Я против каких-либо насильственных действий против них. Их - много, а вы одни у меня. Я хочу, чтобы все разумные люди просто уехали и зажили нормальной жизнью без всего вот этого. Я прекрасно понимаю тех, кто завтра не выйдет. И я горжусь теми, кто выйдет. Пожалуйста, берегите себя. Нет ничего важнее и ценнее чем вы, каждый из вас.

Однако уровень даже не жесткости, а жестокости полицейских превзошёл даже самые смелые ожидания. Главным символом прошедшей акции стало это видео:

​Алексей Цветков

Самое жуткое впечатление от сегодняшнего и того, что было на прошлой неделе - демонстративный, оргиастический садизм. Там, где было бы достаточно одного амбала, они набрасываются стаей и деловито принимаются ломать кости случайному прохожему, даже не попытавшись вежливо пригласить его в автозак. Причем силы, как правило, неравны изначально, но все равно надо удесятерить. Наверняка у них такой приказ из канцелярии самого Ирода, но это наглядное удовольствие не подделаешь и ни с чем не спутаешь.

В самых розовых мечтах оппозиции, которых я не разделяю, с этими людьми придется жить в одной стране и строить предполагаемое светлое будущее, хотя на самом деле они годятся только для гладиаторских боев с инструкцией истребить как можно больше себе подобных.

А люди по сей день гадают, как милые немецкие бюргеры преобразились в запойных убийц. Тут вот и преображения никакого не надо.

Айдер Муждабаев

На каждого стоящего/прохожего гражданского — примерно 5 ментов. На каждого, кого винтят вообще ни за что менты, — примерно 5 человек, снимающих избиения на телефоны. Бьют порой жестоко, по коленям, по голени, душат дубинками, бьют головой об асфальт. Не сомневаюсь, что это и сотрясения, и наверняка переломанные ноги/руки. Задерживаемые кричат, им больно, 5 человек в форме входят в раж, 5 человек молча снимают их муки. Я думаю, единственный вывод, который может сделать из такого протеста Путин, — это задуматься не только о возвращении смертной казни, но и о публичных пытках и казнях. Зрители с телефонами соберутся и будут их наблюдать, снимать. А теперь розовые украинские комментаторы могут порассуждать о революции и о том, что "Путин <забоялся>", и ему недолго осталось. А я помолчу, у меня ощущение, что это и меня бьют, а другие смотрят.

Дмитрий Врубель

Из Берлина московские события выглядят вполне однозначно: многочисленные хорошо организованные банды озверевших оккупантов в масках, в чёрной и пятнистой униформе без всякой причины избивают и арестовывают москвичей на улицах и площадях российской столицы.

​Ещё 27 июля было довольно много сообщений о задержании ни в чём неповинных прохожих. Но 3 августа полициейские и тут превзошли сами себя.

Задерживали велосипедистов:

Валерий Соловей

Если я правильно понял, во всем виноват не только Навальный, но и велосипедисты?

Задерживали иностранцев:

​Екатерина Америк

Дошли до Пушки, там винтят молодежь без разбора, забрали среди прочих юношу из Израиля, которого бабушка не вовремя выгуливала по центру города. По-русски не говорит.

Задерживали журналистов.

Ольга Романова

«Ведомости»: «Задержана наш корреспондент Елена Вавина. Вот ее короткий рассказ о случившемся: «Я стояла на Пушкинской площади, делала фотографии на телефон. Подошли двое ОМОНовцев и сказали, чтобы я уходила. Я ответила, что журналист и нахожусь на редакционном задании, они схватили меня за руки и стали требовать показать редакционное удостоверение. Я ответила, что оно в рюкзаке, отпустите — покажу. Они продолжили требовать редакционное, не отпуская рук, и повели меня в автозак. Около автозака я достала редакционное и удостоверение журналиста. Они сказали, что это документы неустановленного образца и стали требовать бейдж. Завели в автозак со словами "На месте разберутся". Нас 20 человек в автозаке, четверо несовершеннолетних. Жарко, окна не открываются. На наш вопрос, куда нас везут, водитель ответил "В морг"»

Николай Данилов

3 августа, Пушкинская площадь, около 16:00. Общение с представителями пресс-службы ГУВД Москвы закончилось для дождинки Владимира Роменского как-то не очень: его выводят из автобуса, пересаживают в полицейский автомобиль с номерным знаком o 0264 99 RUS и увозят в неизвестном направлении.

Update: Роменский нашелся в ОВД Тверском.

Задерживали членов Совета по правам человека: в автозаке оказался глава Комитета против пыток Игорь Каляпин.

Игорь Каляпин

Я подал заявление о превышении сотрудниками Росгвардии полномочий, так как мое задержание было явно незаконным. Кроме того, меня 4 часа продержали в автозаке и незаконно доставили в полицию. Заявление в СКР подано через дежурную часть УМВД Марьино.

Задерживали кандидатов в депутаты.

Александр Фельдман

Среди задержанных есть и успешно зарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Например, Павел Рассудов (Пиратская партия) катается сейчас в автозаке.

Алексей Цветков-младший

Между тем марксистского поэта Кирилла Медведева и кандидата Сергея Цукасова сегодня задержали дважды. Т.е. сначала отвезли в ОВД, потом отпустили оттуда, но потом видимо передумали, догнали уже у метро и снова задержали.

Александр Фельдман

На акции корреспонденту Дождя удалось поговорить с кандидатом в мундепы от ЛДПР Валерием Булыгиным. Он оценил действия силовиков как «достаточно мягкие». Но, кажется, силовиков это не устроило, и его тоже задержали!

Задерживали даже членов партии «Единая Россия», несмотря на наличие с собой партбилета.

​Виктор Корб

— Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка! Я член Партии Жуликов и воров. Мы просто шли домой и хотели перейти улицу, а моего мужа задержали, заломали, побили... Я просто хочу, чтобы освободили моего мужа, я знаю, чем это заканчивается в «эти дни»...

Сталингулаг

Магазины получили рекомендации закрыться, в небе повисли вертолёты, на земле – оцепление из бойцов в масках, шлемах и полной амуниции, интернет практически заглушен. Такое ощущение, что город перешёл на осадное положение. Власть настолько поверила в свой же выдуманный сюжет о мифических «массовых беспорядках», что, подобно избалованному обиженному ребёнку, у которого реальность не совпала с ожиданиями, начала истерить и задерживать всех без разбора. Более 700 человек попали в автозаки, десятки избитых людей. Вместо отчаянных революционеров по улицам шли обычные горожане, которые ничего не скандировали, не крушили и переходили дорогу только на зелёный свет, но сотрудники Росгвардии не могли поверить своим глазам, им ведь сказали: массовые беспорядки, и если их нет, значит, нужно создавать, чем они активно и занимаются

Олег Зинцов

два самых абсурдных задержания, которые я сегодня видел: девушка с плакатом про котиков и мужчина, в чьем рюкзаке были обнаружены воздушные шарики. ефрейтор Шаляпин пишет строевые записки

Несмотря на всё это, Маргарита Симоньян всё равно считает, что власти обращаются с оппозицией слишком мягко и исподволь грозит либералам гневом несистемных патриотов.

Последние пару лет в патриотическом лагере нарастал непривычный гул.

Если раньше поводом для гула был только Донбасс (почему не помогаем, не защищаем, не забираем), то с недавнего времени - мягкость власти по отношению к несистемной оппозиции.

Уж не знаю, стал ли этот гул триггером решения о жестких мерах, но мы наблюдаем совсем не игривую реакцию власти на то, что в патриотическом лагере принято считать очередной репетицией очередного майдана.

Дело об отмытом миллиарде, аресты по серьезной статье и вполне себе зримые контуры грядущих посадок организаторов и активистов.

Те из них, кому вовремя слили, что будет дальше, тихо свалили.

Патриотический лагерь одобрительно хмыкнул и уехал отдыхать в Крым. Гул поутих.

Это ведь смешная ошибка так называемых либералов - полагать, что патриотический лагерь всегда за власть.

Эти парни и девушки, среди которых много моих близких друзей, не за власть. А за свои представления о том, куда должна идти Россия. Так получается, что сегодняшняя власть - в общем и целом - чаще всего ведет Россию именно туда.

Как раз поэтому патриотический лагерь почти не слышно. Как того глухонемого мальчика из анекдота, у которого суп оказался пересолен.

Вот эта обманчивая тишь да гладь, Божья благодать позволяет маленькой, но громогласной тусовочке беспечно не знать, насколько большая, бескомпромиссная и могучая сила гудит где-то там, за пределами твиттеров и телеграмов и вообще публичного дискурса.

Не дай нам всем Бог услышать нарастающий гул этой силы, если суп вдруг покажется ей пересоленным.

Сергей Марков тоже вспомнил о Крыме, чтобы показать патриотам, кто их настоящий враг.

Хроники российского майдана. Те кто сегодня выходит для массовых беспорядков в Москве называют себя обществом и народом. Но по сути это АнтиНарод. Это то активное меньшинство которое хочет навязать свою волю власти и народу, а потом взгромоздиться на шею народа. Антинародом их делает ответ на ключевые вопросы. Крым наш? Для Народа Крым наш. А у Антинарода при ответе на этот вопрос начинают бегать глаза. И они либо уходят от ответа, либо прямо говорят что Россия должны сдать Крым американцам. То есть экзамен Крымом эти люди не проходят. АнтиНарод. Хотя и граждане России. Именно в этом их историческая миссия - не честные выборы в России, а сдать Крым и независимость России её врагам. АнтиНарод.

Сами патриоты, правда, особого одобрения действиям власти не выражают, либо занимая позицию «чума на оба ваши дома», либо вообще поддерживая оппозицию.



Борис Рожин

По разным данным задержано от 300 до 400 человек (под вечер МВД насчитала 600) вышедших на митинг с требованием допустить либеральных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В итоге, стороны снова получили ожидаемый результат - оппозиция картинку с винтиловом и фотки в инстаграм из автозаков, полиция выполнила план по задержаниям.

После чего стороны разошлись удовлетворенные друг другом до следующего раза.

На 10 августа намечен уже согласованный митинг аж на 100 000 человек.

Вполне очевидно, что сегодняшнюю акцию использовали для того, чтобы попытаться разогнать число участников согласованного митинга через неделю.

По данным ВЦИОМ 54% москвичей поддерживают снятие кандидатов с выборов, 29% не поддерживают. Для митинговой активности 29% более чем достаточно.

Эль Мюрид

Можно подвести итог сегодняшним событиям в Москве. Они в целом предсказуемы. На шахматный турнир власть отправила боксера в тяжелом весе, готового на ход е2е4 отвечать прямым справа. Результат конкретного матча очевиден. Можно расслабиться и, горделиво распрямляя плечи, давать интервью на тему: "Ну они и слабаки". Но матч-то все-таки был шахматным, а потому чемпионский титул присуждать явно рано.

По всем прикидкам, в Москве вывели на улицу порядка 20-25 тысяч личного состава, если не больше, что более чем сравнимо с экспедиционным корпусом в Сирии. Да, пока без бомбардировок, но это пока.

Сравнение с Сирией вполне уместно. Власть относится к народу как к врагу. Как к террористам. С которыми как известно, переговоров не ведут. А потому ей было проще загнать в Москву дивизию карателей, но не вести диалог с оппозицией. Причем диалог-то по вполне законным требованиям. В первую очередь - по исполнении властью действующей конституции страны, о которую, понятно, давно вытерли ноги. Парадокс - Кремль ведет диалог с Талибаном, но только не с собственным народом. В его табели о рангах талибы стоят выше.

Происходящее выглядит неважно. В первую очередь тем, что никаких "бархатных" сценариев в будущем при таких подходах не предвидится. И Сирия выглядит вполне адекватно с точки зрения того будущего, которое режим готовит стране.

Проектных решений у власти нет. Ее цель - держаться зубами за полномочия и продолжать обворовывать страну. Собственно, ничего другого она делать и не умеет. Но это означает лишь то, что существующие противоречия, когда выйдут на закритический уровень, будут разрешаться стихийным образом - и предельно радикально.

В один день с протестами московские власти организовали собственную акцию «Шашлык-Live» с шашлыком и музыкантами — многие считают, что специально для того, чтобы отвлечь людей от протестов.

Анастасия Овсянникова

Вот с этим собянинским говнофестивалем в Парке культуры - нет, вы только вдумайтесь. Они действительно думают, что этим можно отвлечь тех, кто собрался протестовать. Нет-нет, погодите. Закройте глаза и реконструируйте целиком картину мира, которая за этим стоит.

Оценки успешности этого маневра расходятся.

​Александр Кынев

Знакомые были из любопытства на "шашлычном фестивале". По отзывам - редкая убогость, шашлык из испорченного мяса втридорога, народу мало, ведущие несли какую то пургу про то, что "не поехали на дачи". Какой-то конферанс уровня Шепетовки. Для тех, кому политика 'по барабану" это деньги на ветер, а политизированным только позлить. Очередной бессмысленный pr и отмыв денег

На «шашлык» не пришли даже некоторые из заявленных в программе музыкантов.

​Евгений Хавтан

Дорогие друзья!

Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!

Всем добра и любви.

Евгений Федоров

Короче, вот какое дело.

Знаю, что время позднее, но у меня тут автотуризм по балтийским лесам и интернет далеко не всегда.

Так вот, про концерт 3-го числа в Парке Горького:

ГРУППА TEQUILAJAZZZ НЕ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ НИ В МОСКВЕ, НИ ГДЕ-НИБУДЬ ЕЩЕ 3-ГО АВГУСТА 2019 ГОДА

И другим расскажите.

Несчастный случай

По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале «Шашлык live».

Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы «Несчастный случай» в мероприятии.

Сколько людей пришло протестовать, тоже не очень понятно. Из-за того, что полицейские хватали всех, кто оказался в этот день в центре, установить численность митингующих было невозможно даже приблизительно.

Татьяна Хейн

Грустно, что размазанность выхода лишила его наглядности.

Наглядность нужна. Очень.

И нам. И им.

Они могут сколько угодно говорить про 300 пришедших нарушителей.

Это не только не мешает им повязать 800, это не мешает им и реально считать. И, соответственно своим подсчетам, реагировать в следующий раз.

Чем нас, с их точки зрения, меньше, тем меньше можно с нами считаться.

Я вот предполагаю, что сегодня нас было больше, чем 27.07.

Но это я из наблюдений за знакомыми (и знакомыми знакомых), которые тысячу лет никуда не выходили, а сегодня - да - пошли. Даже совсем далекие от протеста. А визуально - меньше.

Как-то оно неправильно

То ли ожидая сопротивления, то ли просто потому, что под это выделили бюджет, власти придумали интересную рекламу для людей в форме.

Лена Слатина

Проехала по центру на машине. На Тверской - ни единого человека, вообще ни одного по всей длине улицы, все переулки и все подступы к мэрии закрыты. Бульвары оцеплены, на нескольких бульварах уже ни души, на цветном - сотни росгвардейцев оттесняют мирно гуляющих горожан, вокруг цветного - полчища этих черепашек ниндзя. «Что, война началась?» , - спрашиваю юнца с чулком на лице, он молчит, как партизан. Я еду медленно и кричу им из окна : «вы же молодые парни, найдите себе приличную работу, вы же в Москве». Один из них начинает смеяться , подъезжаю как раз к нему- он очень красивый - красивые глаза видны из под чулка. На вопрос - что его так развеселило? Отвечает «да просто смешно». На вопрос - «удовлетворён ли он своей работой» не отвечает , говорит, что бить никого не будет. Да и некого уже быть - всех уже вытеснили. К 17.30 тишину города нарушают только голоса «граждане, не мешайте проходу граждан». На Тверской - длинное объявление , говорят «не создавайте угрозу жизни прохожим» и ещё, что сотрудники росгвардии призваны следить за порядком. Ещё говорили что-то вроде того, что “сотрудники Росгвардии - это ваши сыновья” (хотя это, может, послышалось). Дикая картина, «Обитаемый остров»

Нет, Елене не послышалось.

Анна Наринская

Интересно, какой новый Сурков придумал кричалку “Не обижайте сотрудников Росгвардии – это ваши дети!”, которую кричали в матюгальники на Пушкинской. Это реально умелое перетягивание чужой повестки на себя, наша интеллигентская сентиментальность взятая на вооружение, нашим добром нам же челом.

На Трубной на меня стали как то страшно и сильно наступать росгвардейцы, один из них прям на ноги наступал и подпинывал. Я говорю: “Слушайте, я вам в матери гожусь. Что ж вы меня пинаете”. Никакого чувства не отразилось на его действительно молодом, наполовину скрытом балаклавой лице. И он пнул меня снова.

Возможно, они мои дети. Но я им точно не мама.

Какая гадость эта ваша заливная рыба. Какая гадость эта ваша умелая пропаганда.

Уж лучше печеньки госдепа

Далеко не всем этот пропагандиский ход показался умным.

Анна Качкаева

Ощущение, что в городе введено ЧП. Под рокот вертолетов и призывы не мешать горожанам и гостям столицы, при тотально вырубленном мобильном интернете вокруг и внутри бульварного кольца вплоть до Садового - зачищенный центр Москвы. Девственно чистые бульвары с перекрытыми проходами, во дворах, на углах, в подворотнях, около всех арок - полиция, автозаки, автобусы. На Пушкинской из магафонов непрерывное про Росгвардию: «Несут службу солдаты срочной службы - это ваши сыновья!». А кто интересно те девочки и мальчики, которых винтили, крутили и уводили их сверстники ? Противопоставлять одних детей другим ?! Те, кто обеспечивают информационное сопровождение силовой акции, похоже, совсем выжили из ума(((

Александр Рыклин

На Пушкинской из громкоговорителя звучит проникновенный женский голос: «Уважаемые граждане, среди сотрудников Росгвардии, обеспечивающих порядок, много бойцов срочной службы. Это ваши сыновья»... Из толпы доносится: «И мы за них за всех Путину алименты платим! Нахер нам такие сыновья»!

«Дети», видимо, понимая, что «родителям» не понравится то, чем они занимаются на улице, сделали всё, чтобы «родители» не узнали их в лицо.

​Но как минимум одного из росгвардейцев всё же узнали в лицо. И какого!

​Роман Попков

Тут какие-то прокремлевские работники в телеграме пишут про этого киевского полковника Кусюка (беркутовец, разгоняющий сейчас акции москвичей) – вот это, мол, настоящий полковник, вот у него есть опыт борьбы с майданами, и вообще, если бы он принимал в 2014 году решения, то Крым с Донбассом были бы до сих пор в составе Украины.

Это у прокремлевцев профессиональный долг - ссать людям в уши. Сегодня они так ссут, завтра эдак. Но все же про Кусюка интересно. На самом деле именно Кусюк был одним из тех офицеров, кто, по сути, спровоцировал взрыв революционного восстания в Украине. Там их было несколько таких. Был еще полковник Федчук - отвечал за общественную безопасность в киевской милиции (он тоже сейчас работает в Москве, полковник полиции). Но вот именно Кусюк играл в этих роковых событиях основную роль.

Кусюк еще задолго до революции разгонял всевозможные акции – в защиту архитектурных памятников и т.д. Осенью 2013 года Кусюк вошел в так называемую «командно-рабочую группу» по противодействию Майдану. Именно под его руководством произошло лютое и бессмысленное избиение студентов 30 ноября, после чего мирный и довольно локальный протест перерос в революцию. Именно под командованием Кусюка в конце ноября 2013 года киевская милиция так взбесила нацию, что восстание охватило город и страну. И в последующие месяцы именно действия «Беркута», бесчеловечность и садизм этого подразделения постоянно доливали топливо в огонь ярости Майдана. Мы просто уже забыли, как это было – как раненых майдановцев похищали из больниц и увозили в лес, как «Беркут» бил людей до полного изнеможения, как «Беркут» прикручивал гайки к свето-шумовым гранатам, как за спинами «Беркута» атаковали, выли и гавкали титушки. Как «Черная рота» «Беркута» стреляла по людям на Институтской.

Вот такие профессиональные навыки в багаже бывшего полковника «Беркута» и нынешнего полковника Росгвардии Кусюка. Способность при помощи тупой жестокости довести страну до реального бешенства и революции. «Крым с Донбассом были бы до сих пор в составе Украины», ага, как же.

А сейчас все эти Кусюки и Федчуки на благословенной московской земле встретились с оперативником Окопным, с Золотовым, со «второй службой» ФСБ и прочими. Эта компания Россию точно ни до чего хорошего не доведет.

В описании воскресных событий доминировала военная лексика: «битва», «военное положение», «переворот», «боевые действия», «полигон».

Лев Рубинштейн

Этот отрезок времени войдёт в историю как «Битва за Москву-2».

Дмитрий Навоша

Город прям на военном положении. Ещё в метро, на выходе с Чеховской - первый кордон: проверяют документы у мужчин, шмонают, некоторых заставляют подписывать какие-то бумаги (судя по скринам в твиттере - с предупреждениями).

На выходе - вся улица в автозаках; «космонавтов больше, чем людей» - сетуют пенсионерки поблизости. Интернет глушат (но можно ловить вайфай отдельных заведений). В небе вертолёт. Свернуть на Дмитровку не дают - стоит кордон, кто-то пылко доказывает космонавтам, что ему нужно к жене с ребёнком, которые «вон там в кафе». Соседние улицы и переулки перегорожены тоже.

И все это - только для того, чтобы не пускать в бюллетени выборов в мосгордуму никого, кроме единоросов и спойлеров. Поразительно.

Наталья Геворкян

Все картинки сегодня напоминают военный переворот

Александр Кынев

Вклад Сергея Семеновича в то, чтобы сделать Москву современным европейским городом не оценим. Выходные в центре Москвы доставят удовольствие самому искушенному туристу - просторные автозаки, удобные и комфортные ограждения, стильная колючая проволока, патриотически настроенные ОМОНовцы создающие уникальный колорит реалити-шоу боевых действий, который вы никогда не забудете, многократные проверки и обыски сделают ваш отдых комфортным и безопасным, а селфи в автозаке неповторимыми. Если Вас не арестуют, затем сможете отдохнуть под патриотические песни в парке. Поддержите мэра и его команду!

Таисия Бекбулатова

Поняла сегодня, что именно мне напоминает происходящее в центре Москвы. Это гигантский Westworld, только созданный для представителей Росгвардии и других силовиков. А москвичи в нем — роботы.

Москва превратилась в развлекательный полигон, зрелищную ролевую игру, где хозяева жизни могут перекрывать улицы и охотиться на попавшихся в западню, могут бить безоружных, ломать руки и ноги, проламывать головы, и им за это ничего не будет. Они представляют себя героями ментовских сериалов, которые видели по НТВ, только там милиция ловит реальных преступников, рискуя жизнью, а тут нет никакого риска — одно удовольствие. Они точно знают, что их тяжелый ботинок встретит только мягкий живот поваленного на землю человека. И любой, кто хоть пальцем тронет их за форму, отправится гнить в СИЗО.

В стране совершенно официально создана каста неприкасаемых. И я бы не радовалась на стороне привластных «гражданских» тому, что на улицах избивают их оппонентов.

Настанет момент, когда и они окажутся не при дворе. А животы-то у них тоже мягкие.

Но чаще всего звучало слово «оккупация»​.

​Юрий Альберт

Многие киношники сегодня могли бы сэкономить на массовке для фильмов про оккупацию.

Екатерина Барабаш

Это адский, адский, адский позор - натравливать на свой народ, на свой город полчища экипированных садистов. Оккупация собственной страны.

Мнения о том, как долго продлится эта оккупация и как с ней лучше всего бороться, как обычно, расходятся.

Александр Шмелев

Прошёл по бульварам от Яузских ворот до Арбатской, а затем по Арбату до памятника Окуджаве. В очередной раз избежал автозака - хотя в какой-то момент на Трубной оказался внутри оцепленной со всех сторон площади, которую начали «зачищать». Видимо, седая борода обладает защитной силой - большим умом росгвардейцы не обладают, но фразу «деды воевали» слышали и на всякий случай не связываются.

Сумбурные впечатления:

1. Формат для нынешних обстоятельств - правильный. Надо продолжать: каждые выходные (желательно не только в субботу, но и в воскресенье) анонсировать выход людей в разные точки в центре, после чего даже выходить никуда уже необязательно, ОМОН и Росгвардия сами наглядно напомнят москвичам, что мы живем в оккупированном городе.

2. Типичный пример - баррикады. Как мы помним из уроков истории, традиционно они были спутниками любых революций и мятежей: протестующие против власти перекрывали улицы, делая невозможным любой проход и проезд, и тем самым втягивали в протест остальных горожан. В нашем случае баррикады по всему городу возводят именно ОМОН и Росгвардия. Даже те, кто не знал о беспределе на выборах в Мосгордуму и последовавших за ним протестах, благодаря этим баррикадам о них узнают.

3. Поскольку ни силовики, ни их начальство, ни чиновники мэрии никакого отношения к Москве не имеют и город не знают, все их перекрытия очень легко обходятся через сквозные подъезды, дворы и проч. Условно: несколько тысяч здоровых лбов перекрывают все повороты с Петровского бульвара - ни прямо к Пушкинской не пройти, ни направо, ни налево, ни в один из переулков не повернуть, только назад к Трубной возвращаться. Однако они не знают, что можно войти на территорию Высоко-петровского монастыря со стороны бульвара и выйти на Петровке, а москвичи знают и спокойно оказываются у них за спинами. Раньше я о чем-то таком читал в книжках про Париж времён гитлеровской оккупации - как участники Сопротивления скрываются от оккупантов, пользуясь знанием родного города - а теперь вижу своими глазами.

4. Неоднократно видел сегодня как идущий поток людей начинает дружно аплодировать - по модели Беларуси-2010. Похоже, от белорусов мы отстаём примерно на 9 лет: теперь у нас тоже все оппозиционные кандидаты сидят, за участие в митингах возбуждают уголовные дела, а единственной формой уличного протеста остаются аплодисменты.

5. Россия будет свободной! Путина и Собянина под суд! ОМОНовцев и росгвардейцев - в Сибирь (пожары тушить)!

Алена Попова

Москва и Питер. В громкоговорители горожан/граждан просят быть «благоразумными» и «бережно» относиться к сотрудникам Росгвардии. Москва продолжает монтировать систему тотальной видеослежки, ночью увеличивая в центре количество камер. Москва незаконно собирает персональные данные о гражданах. Но Китай все активнее и активнее становится нашей реальностью.

Толпы силовиков, аресты, запугивания-это как-то слишком много просто для выборов в МГД. МГД-это то законодательное собрание, которое почти ничего не решает, значимость МГД не такая, чтобы сотни тысяч ребяток в форме стягивать, заводить УД, чморить людей. Ощущение чего-то скрытого, бОльшего. Ну и, конечно, власть боится свободных граждан, которые не считают, что они, мы, рабы.

Надо понимать, что коротко и емко это все называется политическими репрессиями и не может быть тут двух мнений. Потому что это именно политические и именно репрессии.

Рассказы про то, как студент Вышки является чуть ли не главным врагом России, как и Алексей Миняйло - просто большая ложь и пропаганда, чтобы не дать всем гражданам вовремя понять, что они не рабы и не дать всем остановить моховик силовой.

Кому это нужно? Вот, что интересно? Кто и чего во власти так боится? А главное - ПОЧЕМУ?

Мария Арбатова

Каждый раз, когда здесь будут спрашивать, из-за чего люди выходят на акцию «Вернем себе право на выборы» и чем их не устраивает нынешняя декоративная дума, обещаю публиковать этот одобренный ею бюджет!

В 2019 году сокращены расходы московского бюджета на:

- Здравоохранение — минус 4 млрд (сокращение на 2%)

- Охрану окружающей среды — минус 2 млрд (более чем на 19%!)

- Дорожное хозяйство — минус 600 млн (на 0,4%)больше

- На индексации московской надбавки к пенсиям, рост расходов на пенсионное обеспечение — 0% в 2019-2021 годах

Вырастут расходы по статьям:

- «Общегосударственные вопросы» - содержание чиновников, но не только, рост расходов более чем в 4 раза к уровню 2016 года!

- Расходы на вновь созданный резервный фонд в 60 млрд рублей — на пенсии и медицину у них денег нет, а на разбухание резервных фондов есть.

- «Другие общегосударственные вопросы». Один из намеков в документах содержится на расходы, связанные с «изъятием земельных участков, незаконно занимаемых...».

- «Благоустройство» - вечное перекапывание улиц, ежемесячное перекладывание плитки и т.д. - 244 миллиарда рублей в 2019 году! Рост 12,4%! Одна из крупнейших и самых быстрорастущих статей московского бюджета! (Рост почти вдвое с 2014 года, тогда как расходы на медицину сократились за это время на 8%)

- Дополнительные 100 миллионов на «поддержку СМИ», то есть пропаганду, которая будет нам рассказывать, какой Собянин «хороший». 13 миллиардов рублей всего на поддержку СМИ в 2019 году — существенно больше чем на охрану окружающей среды (8 млрд) или охрану семьи и детства (8,6) млрд!

Евгений Бабушкин

Тактика у [полицейских] была простая – вносить хаос. Нужен ответный хаос. Например, моя жена предложила организовать пошив омоновской формы для протестующих, чтобы менты не знали, кого винтить, а кому отдавать честь.

Если у вас есть знакомые лидеры оппозиции, передайте им, это отличная идея. И социально ответственная: в России много безработных портних.

Аня Дорн

"Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу".

(с) М.Булгаков "Дни Турбиных"

Андрей Зубов

ПОЛНАЯ И БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ

Сегодня я решил остаться на даче. Срочно надо заканчивать редактуру лекции по Минойской цивилизации. Много и иной важной работы. А теперь каждые десять минут смотрю ленту. Вижу друзей на бульварах - соратников по Партии Народной Свободы, по движению "Декоммунизация", Вижу Григория Явлинского, вижу как вяжут Любовь Соболь. И - мне стыдно. Стыдно, что я не с ними, что я пока на свободе и могу мирно работать.

Но душой я там, на бульварах. Страха нет. Есть (это стыдно для христианина, знаю) тошнотворнное отвращение и ненависть к этим лжецам и ворам, пытающимся сохранить за собой богатства страны.

Народ говорит им - подите вон! А они отменяют или фальсифицируют выборы и говорят - нас тут любят, за нас голосуют граждане.

А потом - ФБК отмыл миллиард рублей. Да кто вам теперь поверит?! Ни единому слову вашему, мерзкие узурпаторы, больше не поверит никто, даже ваши подельники. Вы скрываете свои лица за забралами шлемов - но и вы, и те кто послали вас бить граждан России - все будут известны и каждый получит свое. И нигде вы не скроетесь. Интерпол по запросу освободившейся от вас России, разыщет вас даже в сердце Африки, а уж тем более в Ницце или на Багамах - не сомневайтесь.

Сейчас совсем не 1918 и не 1930-е гг. Время другое и вы - не то что деды и отцы ваши. Красный террор у вас не получится, народ вы не соблазните помещичьей землей и комнатами чиновничьих квартир, и не запугаете. Долго объяснять - почему, но вы и сами знаете, или кожей чувствуете это.

Вам, мерзавцы, осталось одно - просить пощады у народа, который вы обворовывали до нитки уже сто лет и, как ни в чём не бывало, избиваете и арестовываете вновь. Играя в НКВД приходите с ночными обысками, извращаете, выворачиваете наизнанку законы. Час пробил.

Так, стенка на стенку с Россией вы продержитесь неделю, может быть месяц, много - полгода. Земля будет полыхать под вашими ногами то мусорными полигонами, то лесными пожарами, то наводнениями, то возмущением граждан на политический беспридел.

В ваш суд больше никто не верит, ваш Следственный Комитет стал посмешащим, объявив мирные собрания уличными беспорядками, ваше воровство известно всему миру и каждой бабке в стране. Всё - конец.

В 2015 году Путин и стражи исламской революции, присланные аятоллами, помогли устоять Асаду, когда почти весь народ Сирии восстал против его тирании. Кого будете просить о помощи вы - северных корейцев, китайцев, иранцев? Пожалуй, это последнее, что вам осталось. Решитесь? - Но тогда те, кто в забралах охраняют вас - сами вас и прикончат. Даже они не станут сдавать Россию, как не позволили тебе, Путин, отдать японцам Курилы.

Каждый день вашего сопротивления народу только усугубляет вашу вину и умножает грядущее возмездие. Выхода у вас всё равно нет.

Остается полная и безоговорочная капитуляция перед народом России, жалкими отщепенцами которого вы стали по своей воровской воле.

Михаил Эпштейн

Когда я думаю о происходящем в Москве побоище, то, помимо естественных человеческих эмоций, я ощущаю поэтическую правду того, о чем писал О. Мандельштам в своих "Восьмистишиях".

В игольчатых чумных бокалах

Мы пьём наважденье причин,

Касаемся крючьями малых,

Как лёгкая смерть, величин.

Наваждение причин, идущих из глубин русской истории, чума насилия, трупный запах, легкая смерть, исчезающе малые величины — людские жизни, подцепляемые крючьями на чумную телегу истории...

А вместе с тем вспоминается и другое восьмистишие:

Люблю появление ткани,

Когда после двух или трех,

А то четырех задыханий

Придет выпрямительный вздох —

И дугами парусных гонок

Открытые формы чертя,

Играет пространство спросонок —

Не знавшее люльки дитя.

Новая духовная ткань, которая создается среди молодежи на московских улицах; общество, для которого после долгих задыханий приходит пора выпрямительного вздоха; открытый воздух парусных гонок, пробуждение к игре, которая уже не хочет стесняющих люлек...

Иногда нет ничего актуальней, чем поэтическая метафизика.