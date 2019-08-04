Протест в Москве: в ОВД остаются 19 из 828 задержанных накануне

828 человек, по последним данным правозащитного сайта ОВД-Инфо, были задержаны накануне в центре Москвы на несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Главное управление МВД по Москве заявило о 600 задержанных и полутора тысячах участников акции.
Людей задерживали главным образом на Трубной и Пушкинской площадях, Чистых прудах и на Арбате. Некоторых из них при задержании избили.
Давление на задержанных продолжалось и в ряде ОВД, куда их отвезли. Об этом сообщают, в частности, адвокаты правозащитной организации "Агора" и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова. В несколько ОВД приехали следователи, расследующие дело о так называемых массовых беспорядках в Москве 27 июля. Протестующих угрозами заставляли снять отпечатки пальцев, в ряде мест к ним не пускали адвокатов.
К утру воскресенья, по данным ОВД-Инфо, большинство участников акции отпустили из отделов полиции, как правило, после составления протоколов об административном правонарушении. В ОВД остаются 19 человек. В их числе - сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Была отпущена, в частности, сотрудник ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь - после того, как суд оштрафовал её на 300 тысяч рублей.
- Акции за допуск независимых кандидатов проходят в Москве почти месяц - после того, как избиркомы отказали почти всем сторонникам Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, множеству кандидатов от партии "Яблоко" и другим активистам. Наиболее массовая несогласованная акция в центре Москвы прошла 27 июля. После неё были задержаны более 1300 человек. Было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", 6 человек уже отправлены под арест по этому делу.
- Под административным арестом сейчас находятся почти все независимые кандидаты, регистрации которых требуют протестующие. Акция 3 августа была организована в виде так называемой "прогулки по бульварам". Шествие с плакатами и лозунгами удалось провести только по Арбату. По оценкам очевидцев, участников акции было несколько меньше, чем 27 июля, а полиции и Росгвардии - больше. Полиция перекрыла проход на ряд улиц в центре Москвы, пользователи жаловались на перебои с мобильной связью.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы акции 3 августа, которых он не назвал, пытались "втянуть участников в беспорядки". Его заявление приводит ТАСС. Собянин охарактеризовал как беспорядки и прошлую акцию 27 июля. Вскоре после этих слов было возбуждено дело.
- Московские власти накануне организовали музыкальный фестиваль "Шашлык Live", который совпал по времени с акцией протеста. По официальным данным, его посетили более 90 тысяч человек. Ряд музыкантов - в их числе и лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский - отказались выступать в знак протеста.
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