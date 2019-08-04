Протест в Москве: в ОВД остаются 19 из 828 задержанных накануне

828 человек, по последним данным правозащитного сайта ОВД-Инфо, были задержаны накануне в центре Москвы на несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Главное управление МВД по Москве заявило о 600 задержанных и полутора тысячах участников акции.

Людей задерживали главным образом на Трубной и Пушкинской площадях, Чистых прудах и на Арбате. Некоторых из них при задержании избили.

Давление на задержанных продолжалось и в ряде ОВД, куда их отвезли. Об этом сообщают, в частности, адвокаты правозащитной организации "Агора" и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова. В несколько ОВД приехали следователи, расследующие дело о так называемых массовых беспорядках в Москве 27 июля. Протестующих угрозами заставляли снять отпечатки пальцев, в ряде мест к ним не пускали адвокатов.

К утру воскресенья, по данным ОВД-Инфо, большинство участников акции отпустили из отделов полиции, как правило, после составления протоколов об административном правонарушении. В ОВД остаются 19 человек. В их числе - сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Была отпущена, в частности, сотрудник ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь - после того, как суд оштрафовал её на 300 тысяч рублей.