Стрельба в Техасе: власти изучают расистский манифест подозреваемого

Дело о стрельбе в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас), жертвами которой, по последним данным, стали 20 человек при более 20 раненых, расследуется как теракт - сообщает CNN со ссылкой на источники в ФБР.

Полиция пытается установить, действительно ли подозреваемый, 21-летний Патрик Крузиус, незадолго до совершения преступления опубликовал в Сети так называемый "манифест" с изложением расистских взглядов. В документе, в частности, говорится о том, что стрельба будет "ответом на латиноамериканское вторжение в Техас", а также выражается поддержка австралийцу Брентону Тарранту, который в марте в двух мечетях в Новой Зеландии убил 51 человека.

Подозреваемый взят под стражу. Официально власти пока сдержаны в своих комментариях, однако руководитель полиции Эль-Пасо допустил, что идёт проверка на предмет того, было ли преступление совершено на почве ненависти.

Власти США осудили стрельбу, президент Донадьд Трамп назвал её "проявлением трусости". Власти Мексики подтвердили, что среди убитых - трое граждан этой страны.

Подозреваемый открыл стрельбу, когда в магазине было более 3000 человек. Он стрелял из автомата Калашникова.

Это пятый случай массовой гибели людей в результате стрельбы в США в 2019 году.