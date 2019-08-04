Пять человек госпитализировали после акции 3 августа в Москве

Скорая помощь 12 раз выезжала 3 августа по обращениям в связи с травмами, полученными в ходе несогласованной акции протеста в Москве. Пять человек были госпитализированы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Московский департамент здравоохранения.

В департаменте утверждают, что сейчас в больнице остаётся один пострадавший, его состояние удовлетворительное. Среди пострадавших – один сотрудник правоохранительных органов с вывихом плеча. В Росгвардии ранее утверждали, что он получил травму после того, как ему оказали сопротивление на Пушкинской площади. Детали этого инцидента остаются неизвестными. О характере травм других пострадавших не сообщается. Говорится лишь, что они "легкие".

Всего во время акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 800 человек. Ряд задержаний сопровождался применением силы. На видео попало, в частности. избиение лежащих протестующих дубинками.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники ранее утверждал, что власти Москвы "пытаются скрыть реальное количество людей, которые могли пострадать" при разгоне акции, для чего "врачам скорой помощи запретили использовать внутреннюю систему для выбора больницы под госпитализацию" пострадавших на акции протеста. В департаменте здравоохранения утверждают, что все системы работали штатно.